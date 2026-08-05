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Amenaza desde Yemen y caída de Space ponen a prueba el rally de los mercados

El mercado espera un inminente acuerdo entre EEUU e Irán.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán estrecho de ormuz Trump SpaceX IA S&P
<p>Amenaza desde Yemen y caída de Space ponen a prueba el rally de los mercados</p>

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