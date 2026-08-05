Amenaza desde Yemen y caída de Space ponen a prueba el rally de los mercados
El mercado espera un inminente acuerdo entre EEUU e Irán.
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Una nueva amenaza de los hutíes en Yemen frena el optimismo en los mercados. Las milicias aliadas al régimen iraní amenazan con atacar a los cargueros sauditas que intenten su paso por el norte del Mar Rojo.
El petróleo revierte la caída que anotaba desde que ayer se anunció un inminente acuerdo entre EEUU e Irán. El barril de crudo Brent vuelve a superar los US$80 y el WTI opera por encima de los US$76.
Desde Washington, el medio Axios reporta que EEUU, Irán y Omán están a punto de alcanzar un acuerdo provisional para reabrir el estrecho de Ormuz. El anuncio se podría dar hoy. De igual forma, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró ayer que el acuerdo es inminente.
Las palabras de Bessent inyectaron una nueva dosis de optimismo en un mercado ya impulsado por resultados positivos de empresas. El S&P500 cerró con su 25° récord del año, el primero desde inicios de junio. El petróleo cayó alrededor de 6% y el dólar se debilitó a su menor nivel en seis semanas.
Pero a la amenaza de los hutíes se suma una declaración de la televisión estatal iraní que pone en duda un acuerdo. Según la TV iraní, el régimen de Teherán está negociando solo con Omán y no una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, que -afirman- dependerá “de un cambio en la actitud de EEUU”.
Las declaraciones ponen en riesgo el alza de las acciones europeas, que tratan de defender un nivel récord. Los futuros estadounidenses operan mixtos, con el Nasdaq avanzando hacia una apertura en rojo. Pero el dólar mantiene su tendencia a la baja, lo que deja margen para nuevas alzas de los metales. El cobre extiende su avance y opera en US$6,64 por libra en el Comex y supera los US$14.050 por tonelada en Londres.
A las expectativas de un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz se suma un renovado entusiasmo en torno a las acciones tecnológicas. Las acciones de semiconductores (SOX) y las siete magníficas (MAGS) han repuntado un 8,7% y un 10,60%, respectivamente, en las últimas cinco sesiones. El mercado recibe el mensaje de que las empresas están dispuestas a seguir aumentando sus planes de inversión.
Pero la reacción del mercado a los resultados de SpaceX confirma que hay un factor de nerviosismo. Las acciones de SpaceX caen un 10,30% antes de la apertura. Si bien registró un aumento de 15% de sus ingresos y recortó las pérdidas, también reportó que su capex, concentrado en IA, se duplicó en el segundo trimestre y que mantendrá tal nivel de inversión en los trimestres venideros.
En la portada de Diario Financiero: Proyecto misceláneo queda listo para ser ley tras aprobación del Senado a compensación de recursos a municipios. Presidente del CPI advierte que congelamiento de obras concesionadas abre un flanco para la banca: “Es una señal gravísima”.
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- Disney, Uber, Shopify, Sandisk y MercadoLibre reportan resultados.
- 08:15 La consultora ADP publica cifras laborales privadas de julio en EEUU.
- 08:30 El Banco Central publica las minutas de la última reunión de política monetaria.
- 09:00 El INE reporta las cifras de informalidad laboral a junio.
- 09:00 El Banco Central publica el Informe de Sistemas de Pagos 2026.
- 10:30 Tras el repunte de manufacturas, el mercado estará atento al índice PMI de servicios de EEUU, medido por el ISM.
- 16:00 La gobernadora de la Lisa Cook expone sobre el panorama económico.
- 17:30 El banco central de Brasil anuncia su decisión de política monetaria. El mercado espera un recorte de tasa de 25 puntos base.
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