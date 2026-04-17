El mercado opera optimista a la espera de negociaciones entre Estados Unidos e Irán
Las acciones estadounidenses avanzan a su tercer semana de alzas.
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El mercado opta por creer las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el avance de un acuerdo con Irán. Trump afirmó que el régimen iraní ha hecho concesiones importantes, que facilitarían sellar un acuerdo incluso antes del 21 de abril, cuando vence la tregua de 15 días.
La atención se concentra en un segundo encuentro entre las delegaciones de EEUU e Irán, que se reunirían este fin de semana. Otro factor de optimismo fue el anuncio de una tregua de 10 días entre Israel y el Líbano. Los mediadores paquistaníes han advertido que el fin de la operación militar israelí contra Hezbollah en el Líbano es clave para alcanzar un acuerdo entre EEUU e Irán.
El petróleo cae 4% y el barril de crudo WTI cae a los US$90,90. El crudo Brent transa en torno a US$96. La caída del precio del petróleo también presiona al dólar, que opera cerca del nivel previo al inicio de la guerra en Irán.
A pesar del optimismo, los índices accionarios muestran algo de cautela, y quizás también cierta toma de ganancias previa a la segunda ronda de negociaciones. Las acciones en Asia retrocedieron 0,85%, y el Stoxx600 avanza de forma moderada. Entre los futuros de Wall Street es el Dow Jones el que lidera los avances, con un alza de 0,37%.
Los futuros del S&P500 suben 0,18%, y se encaminan a una quinta jornada consecutiva al alza. Bloomberg destaca que las acciones estadounidenses están por cerrar tres semanas con alzas de 3%.
El repunte ha sido acelerado. Los índices no solo han borrado lo perdido por la guerra en Irán, el Nasdaq acumula un alza de 4,29% en lo que va del año, y el S&P500 un 2,86%.
Como destaca nuestro invitado al especial de esta semana: “quien estuvo fuera del mercado en los últimos días probablemente se perdió la mitad del repunte”. Conversamos con Axel Christensen, director de estrategia para A. Latina de BlackRock, sobre la renovada apuesta por las acciones estadounidenses y el impulso de la IA más allá de las tecnológicas y también para activos de emergentes.
Entre las empresas que destacan al inicio de la sesión está Antofagasta. La minera recibe una rebaja de recomendación de Berenberg, de comprar a mantener, en línea con acciones similares de otros bancos. Las acciones caen 2,2%.
Netflix sufre una caída mayor. Las acciones de Netflix pierden 9% antes de la apertura tras un decepcionante reporte de resultados y proyecciones para el segundo trimestre que estuvieron por debajo de las expectativas.
La francesa Alstom sufre un derrumbe de 34% en sus acciones. La segunda mayor fabricante de trenes del mundo retiró su guía de flujo de caja y de utilidades debido a la demora en varios proyectos.
En la región la atención sigue concentrada en Perú, debido a la polémica en torno al conteo de votos. Con el 93% de las actas escrutadas, menos de siete mil puntos separan a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga para el paso a la segunda vuelta, pero se impugna cerca de 1 millón de votos.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- State Street destaca en la agenda de resultados.
- 14:00 El mercado podrá escuchar el diagnóstico del gobernador de la Fed Christopher Waller sobre el panorama económico.
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