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El mercado opera optimista a la espera de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Las acciones estadounidenses avanzan a su tercer semana de alzas.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán Trump petróleo Wall Street IA Chile
<p>El mercado opera optimista a la espera de negociaciones entre Estados Unidos e Irán</p>

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