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Los futuros de Wall Street apuntan a la baja mientras el barril de petróleo WTI supera los US$ 100 y Trump mira a China

Aumenta la presión inflacionaria y fiscal en EEUU por alza de los combustibles.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán estrecho de ormuz Trump China IA Marcela Vélez-Plickert
<p>Los futuros de Wall Street apuntan a la baja mientras el barril de petróleo WTI supera los US$ 100 y Trump mira a China</p>

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