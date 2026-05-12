Los futuros de Wall Street apuntan a la baja mientras el barril de petróleo WTI supera los US$ 100 y Trump mira a China

No hay escasez de focos de atención esta mañana. La idea de un impuesto que reparta las ganancias de la IA hace temblar a la bolsa estrella del año, inversionistas esperan los datos de inflación de EEUU, mientras siguen de cerca lo que parece ser el capítulo final en el gobierno del británico Keir Starmer. En la Casa Blanca declaran el cese al fuego con Irán en “terapia intensiva” y Donald Trump se alista para visitar a Xi Jinping en China.

La mayor tensión entre EEUU e Irán impulsa una nueva alza del petróleo. El Brent sube 2,7% a US$107 por barril, y el WTI avanza más de 3% para superar los US$101. Las expectativas de un alza del precio del petróleo persistente golpean a las acciones. El índice regional en Asia cae 1%, las acciones europeas amplían sus caídas iniciales y los futuros estadounidenses amenazan poner un freno al rally en la apertura.

EEUU no es inmune a la presión inflacionaria de un mayor precio de los combustibles. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años salta a 4,43% y la de los papeles a 30 años vuelve al indeseable 5%. Los inversionistas prevén mayor presión fiscal en EEUU, después de que Trump apoyó la idea de eliminar el impuesto federal a las bencinas, en respuesta al reciente descontento ante el alza del precio de los combustibles a causa de la guerra con Irán.

El conflicto, que debía durar “dos o cuatro semanas”, está por cumplir tres meses y llega como una carga indeseada para Trump en las negociaciones con Xi. El presidente estadounidense llegará al encuentro de este jueves, además, golpeado por los recientes fallos judiciales contra su política arancelaria. Los titulares se ocupan hoy de diversas aristas en torno al viaje de Trump a China, incluyendo la agenda a discutir y la comitiva empresarial que lo acompañará, en la que participan Elon Musk y Tim Cook.

También en Asia, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está en Japón. El gobierno de ese país confirmó asistencia estadounidense en la reciente intervención cambiaria, y dejó abierta la puerta a futuras colaboraciones.

El Kospi coreano completa el foco asiático al inicio de la sesión. El índice, que acumula un rendimiento de 77% en lo que va del año, llegó a caer 5% en la sesión y se alejó de la meta de los 8.000 puntos. La caída no fue el reflejo de un cambio en las apuestas en torno a la IA, sino la reacción a la idea de un “dividendo ciudadano” mediante un impuesto a las ganancias generadas por la IA. La idea fue sugerida por un alto funcionario presidencial, quien luego tuvo que aclarar que su propuesta consiste en utilizar el “exceso de ingresos tributarios” generado por firmas como Samsung y no en la creación de un nuevo impuesto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, es el protagonista de la mañana. Hay dudas sobre cuánto más podrá permanecer al frente del gobierno, después de que decenas de legisladores laboristas pidieran su dimisión a raíz del desastroso resultado electoral de la semana pasada. La tasa de interés de los bonos británicos a 10 años (GILTS) llega a su mayor nivel desde 1998 y la libra esterlina cae con fuerza (-0,60%) frente al dólar (1,35), ante el temor del mercado de que Starmer sea reemplazado por un líder que lleve al gobierno más a la izquierda y a una política fiscal más laxa. Por ahora, Starmer desafía los pedidos de renuncia y asegura que continuará en el poder hasta que su Partido no logre concluir un proceso formal de elección de un nuevo líder.

En la región, el gobierno argentino enfrenta hoy una marcha universitaria que ha calificado de “opositora”. Los organizadores la califican como una marcha en defensa de las universidades públicas, pero la Casa Rosada asegura que se trata de una acción “completamente política”. La clave estará en la convocatoria, en un momento en que el gobierno de Milei ha sufrido reveses recientes en las encuestas.

En la portada de Diario Financiero: Uso de IA, invariabilidad, RCA y crédito al empleo destacan en primeras indicaciones de Hacienda al proyecto misceláneo. Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Lincolao. Ministra del Medio Ambiente anticipa en Chile Day un año histórico para la resolución ambiental de proyectos.

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