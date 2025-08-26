Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Pérdidas moderadas dominan mercados luego que Trump destituye a gobernadora de la Fed

El mercado parece subestimar a Trump y su intento por reconfigurar la Reserva Federal, que además tiene a su cargo funciones regulatorias.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 07:30 hrs.

FED Trump Francia Argentina Javier Milei aranceles mercados internacionales Wall Street Marcela Vélez-Plickert
<p>Pérdidas moderadas dominan mercados luego que Trump destituye a gobernadora de la Fed</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

PriceSmart Inc afina su llegada a Chile: retailer estadounidense arma sociedad e inscribe sus marcas en el país
2
Mercados

CMF aplica la sanción más alta de su historia a AGF de LarrainVial, exCEO y exdirectores por fondo de deudas de Antonio Jalaff
3
Mercados

Latam Airlines se convierte en la empresa de mayor capitalización bursátil del país tras superar a Banco de Chile
4
Economía y Política

Deterioro del mercado laboral: despidos por necesidad de la empresa se aceleran y suben un 20% en junio
5
Empresas

Director de cine se une a un exejecutivo de Unilever y a empresario para crear canal de televisión
6
Empresas

Comunidad acusa defectos en dos torres de 30 pisos en Estación Central: inmobiliaria y constructora apuntan a mal uso de los habitantes
7
Empresas

Colapsado camino a Farellones acumula dos procesos de licitación fallidos, uno en curso y se analiza un posible teleférico
8
Empresas

Schwager cierra primer semestre con récord histórico de ingresos y utilidades anotan alza de 30%
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete