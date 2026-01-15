TSMC impulsa a las tecnológicas en una sesión de respiro para los metales
El petróleo, la plata y el cobre caen tras cambio de dirección de Trump.
Noticias destacadas
Los cambios de dirección del presidente estadounidense, Donald Trump, golpean a los commodities esta mañana. El petróleo cayó hasta 5%, después de que el mandatario frenara una intervención en Irán tras recibir información de que “ya no hay más asesinatos” de manifestantes. A eso se sumó su optimista declaración en torno a su colaboración con Delcy Rodríguez y el régimen venezolano.
Los metales también sufren el impacto. Tras semanas de especulación en torno a posibles nuevos aranceles al cobre, la plata y otros minerales críticos, Trump firmó una orden que descarta el uso de tarifas, al menos por ahora. Al menos así es como el mercado está leyendo la orden ejecutiva para “ajustar las importaciones” de estos minerales. El documento plantea que EEUU negociará con sus socios comerciales nuevas condiciones para que la importación de estos materiales no afecte su seguridad nacional. Pero hay también abre la puerta a la fijación de precios y otras medidas.
La plata y el níquel pierden más de 2%. El oro retrocede 0,59%, pero se mantiene sobre los US$4.600 por onza. El cobre pierde 1,3% en la Bolsa de Metales de Londres y en el Comex, pero se mantiene en torno a sus máximos recientes.
En el resto del mercado el sentimiento es mixto. Las acciones tecnológicas y de lujo lideran la sesión, impulsadas por positivos resultados de empresas. Los futuros de Wall Street se alinean para una apertura al alza, con el Nasdaq liderando los avances (+0,54%). El dólar se mantiene estable con ligera tendencia al alza.
TSMC es la protagonista de la sesión. La firma taiwanesa de semiconductores reportó un salto de 35% en sus utilidades del cuatro trimestre a un nivel récord, que superó por mucho las expectativas. La firma además ofreció un optimista panorama para la demanda por semiconductores, y anunció inversiones por US$56 mil millones para este año, un aumento de 40% respecto a 2025. Las acciones de TSMC suben 5% antes de la apertura de Wall Street. Otras firmas del sector como ASML (+4,98%), Nvidia (+1,18%) y AMD (+1,63%) también avanzan antes del inicio de la sesión.
Otra empresa ganadora esta mañana es Richemont. La firma de lujo se beneficia del salto de las ventas de su marca Cartier en EEUU, Medio Oriente y China. El salto de 11% en las ventas del grupo en el último trimestre se atribuye a la mayor demanda por relojes Cartier, de moda entre los consumidores más jóvenes (fenómeno que se atribuye a Taylor Swift).
Otros temas a los que el mercado debe prestar atención:
La economía estadounidense sigue sorprendiendo. Las ventas de retail de EEUU crecieron 0,6% en noviembre, su mayor salto en cuatro meses. El reporte fortalece el argumento para una pausa de la Fed.
La reunión del secretario de Estado, Marco Rubio, con autoridades de Groenlandia y Dinamarca resultó en el establecimiento de un “grupo de trabajo”. Horas después Trump aseguró que cualquier resultado que no garantice el control de EEUU sobre Groenlandia es “inaceptable”.
El mandatario estadounidense se reunirá hoy con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. Pero ayer, Trump expresó su complacencia con Delcy Rodríguez, destacando su cooperación y asegurando que trabajan bien juntos en los planes para la reconstrucción de Venezuela.
La tensión por la arremetida antiinmigratoria de la Casa Blanca va en aumento en EEUU. Agentes de ICE dispararon ayer contra un ciudadano venezolano que trataba de evitar su detención. Se trata del segundo incidente violento en una semana protagonizado por oficiales de ICE en Minnesota.
Diario Financiero destaca que la deuda pública alcanza nuevo récord y supera el 43% del PIB por primera vez desde la década de los 80; y Codelco activa inversiones por US$ 4.100 millones para extender operación de Ministro Hales y Radomiro Tomic.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Goldman Sachs, Morgan Stanley y BlackRock reportan sus resultados antes de la apertura.
- 09:00 Brasil reporta las ventas de retail de noviembre. En México se publican cifras de inversión en bienes de capital fijo.
- 10:30 En EEUU se esperan los índices de precios de las exportaciones e importaciones, y el reporte semanal de subsidios por desempleo.
- 14:30 El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.
- 20:00 Perú informa datos de crecimiento de noviembre y de desempleo de diciembre.
