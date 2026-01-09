Con respaldo de Minera Escondida autoridades buscan impulsar alianza público-privada para desarrollo de futuro Arena Antofagasta

La minera forma parte central de la Asociación de Industriales de Antofagasta y su evaluación positiva del proyecto permitiría abrir el camino para su revisión formal al interior del gremio.

El proyecto Arena Antofagasta dio un paso relevante en su ruta de materialización tras ser presentado ante representantes de Minera Escondida, en una señal orientada a incorporar al sector privado a una iniciativa de infraestructura largamente demandada en la región.

El encuentro fue encabezado por el diputado por Antofagasta, Sebastián Videla, y contó con la participación de Pablo Pizani, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida, además de la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, y el gobernador regional de Antofagasta Ricardo Díaz.

La instancia tuvo como objetivo presentar los alcances técnicos y la factibilidad del proyecto Arena Antofagasta, una infraestructura pensada para albergar eventos culturales, espectáculos masivos, competencias deportivas y actividades comunitarias, respondiendo a una demanda histórica de la región por equipamiento acorde a su peso económico y demográfico.

Según lo abordado en la reunión, el respaldo de Minera Escondida se entiende como un hito clave dentro del proceso, en la medida en que la compañía forma parte central de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y su evaluación positiva del proyecto permite abrir el camino para su revisión formal al interior del gremio. En concreto, el proyecto será presentado como informe técnico a la AIA en un plazo aproximado de dos semanas, paso considerado decisivo para avanzar hacia una etapa de definición y eventuales compromisos del mundo empresarial.

Desde el entorno del proyecto se explicó que este avance es relevante porque las principales compañías mineras de la región participan activamente en la asociación, lo que facilita una evaluación conjunta de la iniciativa y su eventual materialización bajo un esquema de colaboración público-privada.

La propuesta apunta a dotar a Antofagasta de un espacio capaz de recibir espectáculos de gran escala, eventos deportivos nacionales e internacionales y actividades vinculadas al turismo de reuniones, diversificando la matriz económica regional y reforzando el posicionamiento de la ciudad como polo de eventos en el norte del país. A ello se suma el impacto indirecto esperado en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios, especialmente en períodos de alta convocatoria.

El diputado Videla valoró el encuentro, señalando que “estamos avanzando de manera concreta en la construcción de una alianza público-privada, sumando a actores estratégicos como Minera Escondida y contando con el apoyo del Gobierno Regional y del nivel central. Este es un proyecto que no solo apunta a la cultura y el turismo, sino que también será un espacio clave para el desarrollo del deporte en la región”. El parlamentario agregó que el Arena Antofagasta permitirá albergar competencias deportivas, espectáculos masivos y actividades comunitarias, respondiendo a una demanda histórica de la región por infraestructura de alto estándar.

Con la entrega del informe a la Asociación de Industriales (AIA) como próximo hito, el proyecto entra en una fase considerada más expedita, al concentrar la discusión en un espacio donde confluyen los principales actores privados de la región.