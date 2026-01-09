Con respaldo de Minera Escondida autoridades buscan impulsar alianza público-privada para desarrollo de futuro Arena Antofagasta
La minera forma parte central de la Asociación de Industriales de Antofagasta y su evaluación positiva del proyecto permitiría abrir el camino para su revisión formal al interior del gremio.
Noticias destacadas
El proyecto Arena Antofagasta dio un paso relevante en su ruta de materialización tras ser presentado ante representantes de Minera Escondida, en una señal orientada a incorporar al sector privado a una iniciativa de infraestructura largamente demandada en la región.
El encuentro fue encabezado por el diputado por Antofagasta, Sebastián Videla, y contó con la participación de Pablo Pizani, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida, además de la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, y el gobernador regional de Antofagasta Ricardo Díaz.
La instancia tuvo como objetivo presentar los alcances técnicos y la factibilidad del proyecto Arena Antofagasta, una infraestructura pensada para albergar eventos culturales, espectáculos masivos, competencias deportivas y actividades comunitarias, respondiendo a una demanda histórica de la región por equipamiento acorde a su peso económico y demográfico.
Según lo abordado en la reunión, el respaldo de Minera Escondida se entiende como un hito clave dentro del proceso, en la medida en que la compañía forma parte central de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y su evaluación positiva del proyecto permite abrir el camino para su revisión formal al interior del gremio. En concreto, el proyecto será presentado como informe técnico a la AIA en un plazo aproximado de dos semanas, paso considerado decisivo para avanzar hacia una etapa de definición y eventuales compromisos del mundo empresarial.
Desde el entorno del proyecto se explicó que este avance es relevante porque las principales compañías mineras de la región participan activamente en la asociación, lo que facilita una evaluación conjunta de la iniciativa y su eventual materialización bajo un esquema de colaboración público-privada.
El diputado Videla valoró el encuentro, señalando que “estamos avanzando de manera concreta en la construcción de una alianza público-privada, sumando a actores estratégicos como Minera Escondida y contando con el apoyo del Gobierno Regional y del nivel central. Este es un proyecto que no solo apunta a la cultura y el turismo, sino que también será un espacio clave para el desarrollo del deporte en la región”. El parlamentario agregó que el Arena Antofagasta permitirá albergar competencias deportivas, espectáculos masivos y actividades comunitarias, respondiendo a una demanda histórica de la región por infraestructura de alto estándar.
Con la entrega del informe a la Asociación de Industriales (AIA) como próximo hito, el proyecto entra en una fase considerada más expedita, al concentrar la discusión en un espacio donde confluyen los principales actores privados de la región.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El golpe de la Seremi de Vivienda y la Contraloría a proyecto inmobiliario en la casa más cara de Santiago
Familia Rabat busca vender la propiedad de 6,4 hectáreas que incluye una mansión de 1940, que goza de protección y no se puede demoler. El comprador sería empresa ligada a Gerardo Valdés, que busca desarrollar un condominio con 39 casas y dos edificios.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete