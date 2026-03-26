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Arica y Parinacota

Sin escapatoria: taxistas de Arica no encuentran alivio al otro lado de la frontera, con los precios del combustible aún más altos en Tacna

Sin ninguna clase de subsidio estatal, el litro de combustible en la ciudad vecina escaló a $ 1.753 y supera en más de $ 80 al valor en Arica. En paralelo, el bono estatal de $ 100 mil mensuales para transportistas chilenos fue ampliado para incluir a los taxis que cubren la ruta transfronteriza.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 17:45 hrs.

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<p>Sin escapatoria: taxistas de Arica no encuentran alivio al otro lado de la frontera, con los precios del combustible aún más altos en Tacna</p>

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