Subsecretario de OOPP inspecciona progreso de Complejo Fronterizo Pichachén: “Avance de 75% nos permite proyectar que estará operativo en el segundo semestre”

La infraestructura, cuyo costo supera los $ 22 mil millones, busca dinamizar el intercambio comercial, logístico y turístico entre el Biobío y la provincia argentina de Neuquén.

La construcción del nuevo Complejo Fronterizo Pichachén en la comuna de Antuco, Región del Biobío, registra un 75% de avance, proyectando su entrega para el segundo semestre de este año. La infraestructura, cuyo costo supera los $ 22 mil millones, busca dinamizar el intercambio comercial, logístico y turístico entre el Biobío y la provincia argentina de Neuquén.

Las nuevas obras fronterizas reemplazarán las actuales instalaciones provisorias que operan desde 1998, modernizando el único paso internacional reconocido para la región con estándares que permitirán agilizar el control aduanero y de carga.

“Estamos ante una obra estratégica que consolida un corredor fundamental para el desarrollo económico y turístico entre Chile y Argentina, potenciando la transferencia entre Biobío y la provincia de Neuquén. El avance del 75% nos permite proyectar que el complejo estará operativo durante el segundo semestre”, destacó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien inspeccionó el progreso en la alta cordillera.

Terminaciones

Actualmente, los trabajos se concentran en las terminaciones interiores y en la instalación de sistemas de climatización de alta tecnología, necesarios para operar bajo las severas condiciones de la zona. El recinto integrará espacios de control y habitabilidad para funcionarios de Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Policía de Investigaciones (PDI).

El seremi de Obras Públicas del Biobío, José Piña, confirmó que los plazos se cumplen de acuerdo a la planificación técnica para iniciar la puesta en marcha en los próximos meses. Una vez concluida la obra, “la Región del Biobío contará con un paso fronterizo de primer nivel, reduciendo tiempos de espera y fomentando un intercambio comercial y cultural más fluido con la provincia de Neuquén, en Argentina”, aseguró.