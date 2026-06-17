Puerto Coronel se posiciona como el más eficiente de Chile y uno de los líderes de Latinoamérica en ranking Container Port Performance Index 2025
Se ubicó en el puesto 26 a nivel mundial, su mejor desempeño histórico, en el índice que elaboran el Banco Mundial junto a S&P Global Market Intelligence, y que midió la eficiencia operacional de más de 400 terminales a nivel global, considerando entre otras variables, el tiempo de permanencia de las embarcaciones.
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Puerto Coronel alcanzó puesto 26 a nivel mundial en el Container Port Performance Index (CPPI) 2025, medición elaborada por el Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence. Este hito no sólo marca el mejor desempeño histórico del terminal de la Región del Biobío, sino que lo posiciona como el puerto chileno más eficiente y uno de los líderes en América Latina.
El índice, que evalúa la eficiencia operacional de más de 400 terminales portuarios a nivel global, mide entre otras variables, el tiempo de permanencia de las embarcaciones en los recintos. En su edición 2025, el informe recalca que la competitividad portuaria en escenarios de incertidumbre global depende de la capacidad de combinar productividad, coordinación logística y resiliencia.
Para Puerto Coronel, este resultado evidencia una sólida recuperación de su gestión operativa, tras haber caído al puesto 97 en 2023 y remontar a la posición 40 durante la medición de 2024.
Referencias regionales
A nivel latinoamericano, el terminal del Biobío está entre los más eficientes de la región, superado únicamente por el terminal ecuatoriano de Posorja, que ostenta el lugar 20. El reconocimiento le permite además, dejar atrás a importantes complejos portuarios como Itapoá, en Brasil, que registra la posición 39 de la medición y a Cartagena, en Colombia, ubicado en el sitio 42.
A nivel nacional, las brechas en materia de eficiencia portuaria son más amplias, pues Coronel supera a los principales puertos de la zona centro. Valparaíso, según el mismo ranking está ubicado en la posición 80, mientras que San Antonio en la 335.
Conectividad regional
Desde Puerto Coronel consideran este avance como una validación de las capacidades operativas de la región para asumir desafíos de mayor alcance. En esa línea, el gerente general de la portuaria, Patricio Román, calificó la posición como “un reconocimiento que refleja el compromiso de todos quienes contribuyen diariamente a mantener una operación segura, eficiente y confiable en nuestro terminal. Pero también confirma algo que venimos planteando hace tiempo: Biobío cuenta con infraestructura, capacidad operativa y humana y condiciones logísticas para asumir un rol cada vez más relevante en el comercio exterior de Chile”.
Pese a las capacidades operativas, el ejecutivo insistió en que es urgente que la región concrete proyectos de conectividad vial y ferroviaria. “Tenemos capacidad instalada, tenemos eficiencia operativa y tenemos cómo competir. Hoy el desafío es avanzar en infraestructura habilitante, conectividad y coordinación logística para responder al crecimiento exportador del centro-sur y contribuir a una red logística más equilibrada y competitiva para el país”, argumentó Román.
Atracción de exportadores
Por su parte, el gerente comercial del terminal, Javier Lobo, detalló que la estrategia de negocios actual busca corregir las ineficiencias de la centralización logística de las cargas chilenas. El ejecutivo advirtió que “actualmente, gran parte de la carga exportadora generada entre Maule y Los Lagos continúa siendo movilizada a través de puertos de la zona central, pese a que el Biobío cuenta con infraestructura portuaria, capacidad disponible y ventajas logísticas asociadas a tiempos de traslado, conectividad y eficiencia operacional”.
La infraestructura de Puerto Coronel cuenta con tres sitios de atraque y más de 1.000 conexiones para contenedores refrigerados. El terminal busca ampliar su matriz de captura comercial hacia nuevos mercados transfronterizos y sectores productivos de alto valor agregado.
“Estamos enfocados en seguir integrando cadenas de suministro, estamos capturando cargas desde Neuquén en Argentina, estamos desplegándonos en la industria salmonera, ofreciendo cadenas de frío y seguridad de alto estándar y generando condiciones para la actividad frutícola para descentralizar las cargas y que todas las regiones podamos participar del movimiento portuario”, concluyó Lobo.
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