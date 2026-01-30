"El desarrollo no puede ser a costa de lo medioambiental": la dura respuesta de Maisa Rojas a las polémicas declaraciones del futuro ministro Poduje

La ministra de Medio Ambiente salió al paso de los dichos del próximo titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien aseguró que priorizará a las familias "por sobre los árboles o las piedras" para acelerar la reconstrucción en el Biobío.

Maisa Roja, actual ministra de Medio Ambiente, respondió este viernes a las declaraciones del que será el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo del próximo Gobierno, Iván Poduje, quien durante la presentación de su hoja de ruta para la reconstrucción en el Biobío cuestionó las trabas ambientales y arqueológicas en el desarrollo de proyectos habitacionales.

Rojas defendió la gestión ambiental de la actual administración y enfatizó la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo social y la protección del entorno, desestimando la dicotomía planteada por futuro ministro en el próximo gabinete.

"Las caricaturas no contribuyen"

Consultada por los dichos de Poduje, quien afirmó que bajo su gestión “no me pueden paralizar las obras” por hallazgos arqueológicos o especies vegetales, Rojas fue enfática en señalar que la evidencia debe primar sobre los eslóganes.

"Basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricaturas no es productivo", sentenció la ministra.

La secretaria de Estado subrayó que, tras cuatro años de gestión, existe un “consenso internacional y nacional” respecto a que el mundo enfrenta una triple crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. En esa línea, advirtió que “el desarrollo no puede ser a costa de lo medioambiental o social”.

Defensa a la modernización del SEIA

Frente a las críticas a la llamada "permisología", Rojas defendió los avances realizados durante la administración del Presidente Gabriel Boric para agilizar los procesos sin sacrificar estándares.

"Durante estos cuatro años la evaluación ambiental se ha fortalecido, hemos tenido dos reformas al reglamento que permiten modernizar nuestro SEIA y hemos avanzado en un proyecto de ley para su reforma", explicó.

La ministra cerro su intervención haciendo un llamado a la próxima administración a no ver la protección ecológica con un enemigo de la urgencia habitacional:

"Caricaturizar la protección de algunas especies como si fueran contrapuestas a objetivos sociales creo que no contribuye. Hay que entender que estas cosas van de la mano (...) espero que se continúe haciendo con una política robusta basada en evidencia y no en las caricaturas".

El origen de la polémica

La respuesta de Rojas surge tras la intervención de Iván Poduje este jueves en la Universidad del Bío-Bío. Allí, el futuro ministro delineó un plan de “reconstrucción universal” y aseguró que utilizará todas las facultades del Estado de Catástrofe para eliminar trámites.

Poduje ejemplificó su postura criticando paralizaciones de obras por especies como el “belloto del norte” o hallazgos arqueológicos, lanzando una frase que marcó la jornada: “Si en una excavación encuentran un cántaro, vamos a tener que seguir con la excavación y yo voy a tener que ver el tema en paralelo, pero no me pueden paralizar la obra".