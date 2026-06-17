Presidente Kast visita Talcahuano para botar al mar el buque "Magallanes", el primero del proyecto Escotillón IV de la Armada

La nave multipropósito construida en Asmar Talcahuano, podrá transportar a 345 ocupantes y destaca por su alta capacidad logística. Posee cubierta de vuelo, un hospital integrado para emergencias y un casco reforzado para participar en campañas en la Antártica.

El Presidente de la República, José Antonio Kast encabezará este jueves en Talcahuano la botadura al mar del buque multiprósito “Magallanes”, la primera embarcación del proyecto Escotillón IV de la Armada, que permitirá a la flota nacional renovar su capacidad estratégica y de transporte logístico. La construcción del buque se realizó íntegramente en los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) en Biobío.

El proyecto Escotillón, cuyo costo inicial asciende a US$ 409,9 millones, forma parte del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, una política de Estado diseñada para dotar, fortalecer y potenciar el crecimiento sostenido de la industria de defensa. En su primera fase, que incluye la construcción de las naves multipropósito “Magallanes” y “Rapa Nui” (en inicio de obras), la iniciativa tiene un impacto directo en la economía del Biobío.

De acuerdo con las estimaciones de la industria, la construcción genera alrededor de 1.000 empleos, entre directos e indirectos, por cada embarcación. Asimismo, se calcula que cerca de 30% de la inversión total queda en el cluster industrial de Talcahuano y el Gran Concepción, lo que fomenta la transferencia tecnológica, revitaliza la participación de empresas proveedoras y contratistas locales, y fortalece los encadenamientos productivos de la zona sur del país.

Características del “Magallanes”

Diseñado específicamente para operar en las complejas condiciones marítimas de nuestro país, el "Magallanes" destaca por sus dimensiones. Tiene 110 metros de eslora (largo) y 21,8 metros de manga (ancho). La nave es capaz de alcanzar una velocidad máxima aproximada de 31 kilómetros por hora (unos 17 nudos) y está configurada para mantener operaciones continuas durante misiones prolongadas.

Entre sus especificaciones técnicas, puede transportar a 250 pasajeros además de 95 tripulantes. Está equipado con una cubierta de vuelo, dos grúas para el movimiento de carga pesada y un hospital de campaña integrado para la asistencia médica en zonas aisladas o ante catástrofes. Además, su casco cuenta con refuerzos estructurales especiales que le permitirán participar activamente en las campañas antárticas de abastecimiento durante el periodo estival.