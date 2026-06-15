Sacyr se adjudica la construcción de la anhelada Ruta Pie de Monte, infraestructura que fortalecerá la conectividad logística en Biobío

El proyecto de 20 kilómetros al pie de la Cordillera de la Costa, considera una inversión de US$ 413 millones, que al entrar en operaciones en 2034, fortalecerá la competitividad del centro – sur del país.

La empresa Sacyr Concesiones Chile SPA se adjudicó oficialmente la construcción de la Ruta Pie de Monte. La megaobra, de US$ 413 millones (UF 9.150.000), permitirá conectar los principales polos de logísticos de la Región del Biobío y su operación, proyectada para 2034, podría dar una solución definitiva a la congestionada Ruta 160.

La autopista se extenderá por 20 kilómetros entre las comunas de Coronel y San Pedro de la Paz, de manera paralela a la Ruta 160. Su ubicación y conectividad es vista como una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo de la región y del centro – sur del país, pues segregará el transporte de carga, haciendo más expeditos los desplazamientos hacia terminales portuarios.

Para el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, la adjudicación de Pie de Monte es “una buena noticia para la región”. Recordó que en 2025 “nosotros insistentemente presionamos para que se licitara esta ruta (…) El Gobierno Regional (GORE) financió las terceras pistas con la misma convicción, y por eso le vamos pedir a la empresa que haga esfuerzo para que en la obra ponga toda la diligencia posible en que esos procesos se puedan hacer lo más rápido posible”.

Giacaman agregó que desde el GORE contribuirán para que el proceso de evaluación ambiental se ajuste a los plazos.

El seremi de Obras Públicas del Biobío, José Piña, calificó el proceso como “una llave que abre la puerta a un proyecto largamente anhelado (…) esta nueva vía tiene un gran impacto estratégico. No sólo dotará a la región de una infraestructura de alto estándar, sino que sacará el flujo de camiones y el tránsito de larga distancia de la actual carretera, dándole a la 160 el respiro urbano que tanto necesita”.

El trazado

El trazado de la autopista, que bordeará el área oriental de la Cordillera de Nahuelbuta, permitirá la circulación de camiones de hasta 45 toneladas sin restricciones horarias. Esto optimizará la cadena de suministro hacia los terminales marítimos clave de Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel, reduciendo los tiempos de viaje y los costos operacionales del sector industrial.

El diseño técnico de doble calzada por sentido incorporará, además, seis enlaces desnivelados, un viaducto sobre la Laguna La Posada y tecnología de punta mediante el sistema de cobro electrónico Multi Lane Free Flow.

En términos de empleo y plazos de ejecución, la concesión estipula un periodo de hasta 45 años, estimándose el inicio del proceso constructivo para 2030 con miras a lograr la puesta en marcha total hacia 2033 o 2034. Durante la fase más intensa de las obras de ingeniería de detalle y construcción, proyecta la creación de un promedio de 2.700 puestos de trabajo mensuales.

La conectividad de la Ruta Pie de Monte se potenciará en su enlace norte con el Puente Industrial, viaducto de 2,5 kilómetros sobre el río Biobío que ya se encuentra ejecutando la fase de hincado de pilotes en los ramales de Los Batros.