Celeo Redes defiende proyecto eléctrico Mataquito ante recurso de alcaldes para frenar su construcción
La empresa de capitales españoles a cargo de la ejecución de la obra advirtió sobre el riesgo de racionamiento eléctrico en las regiones en las que se emplazará la iniciativa y destacó su aporte al desarrollo.
Noticias destacadas
El proyecto de transmisión eléctrica Mataquito (S/E Itahue- S/E Hualqui), que abarca más de 400 kilómetros entre las regiones de Maule y Biobío, podría ser sufrir un revés, luego de que la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén presentara una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental para inhabilitar su aprobación.
La oposición, liderada por el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuente, planteó que la resolución del Consejo de Ministros responde a lo que calificó como una "decisión política", pues ignoró los informes desfavorables de organismos técnicos como Conaf, que habían planteado complicaciones en el trazado”, según declaró a Diario Financiero tras la presentación de recurso.
David Zamora, gerente de Operaciones de Celeo Redes, empresa de capitales españoles a cargo de la ejecución de la obra, defendió la necesidad estratégica del proyecto. Zamora explicó que existe un déficit de disponibilidad de energía en las comunas costeras de Maule, Ñuble y Biobío, lo que genera un estado de vulnerabilidad. "Ya tenemos comunas del Maule con decretos de emergencia energética que consideran incluso la posibilidad de racionamiento para la población. Esta realidad se puede revertir con el proyecto Mataquito", señaló.
Resguardo del Parque Nonguén
Zamora también contextualizó la relevancia en la tendencia del mercado: “Tal vez aún no se percibe la condición de vulnerabilidad en el Gran Concepción, pero es una limitación para el desarrollo de la ciudad. Nuestro proyecto abrirá opciones para la electromovilidad y el consumo de energía limpia".
La Asociación de Municipalidades del Territorio Noguén cuestiona además el proyecto por la afectación ambiental y social del trazado, que involucra a 20 comunas y pasa a sólo 500 metros de la zona de protección del Parque Nacional Nonguén, ubicado en la comuna de Concepción. Paralelamente, el alcalde Fuentes declaró que la delimitación para levantar las torres de alta tensión afectará la plusvalía de terrenos particulares, causando un daño económico a sus propietarios.
Consultado por la reclamación, Zamora afirmó que la compañía confía en el diálogo y espera que las instancias permitan atender las inquietudes de los alcaldes. Enfatizó que "nuestro proyecto no intervendrá el Parque Nonguén y, por el contrario, podría aportar a su cuidado ambiental y a la protección contra incendios".
La iniciativa tiene una inversión estimada que supera los US$ 324 millones y se espera que durante su construcción genere alrededor de 700 empleos directos y más de 10 mil indirectos en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.
El recurso de reclamación espera la admisibilidad del Tribunal Ambiental dentro de las próximas semanas, que de no resultar favorable, se recurrirá a otras instancias legales, incluyendo a la Contraloría.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Qué efectos tienen los sindicatos en las empresas? La respuesta que dieron los mismos actores del mundo laboral
Un análisis impulsado por la Fundación Carlos Vial Espantoso mostró que, entre las firmas con organizaciones de trabajadores, los procesos de ascensos son más formales.
UAI y Accenture crean inédita iniciativa de “células digitales” para resolver desafíos de industrias con talento universitario
Metis Talent Hub integrará a estudiantes de último año y recién egresados con expertos para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas en diversos sectores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete