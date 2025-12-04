Celeo Redes defiende proyecto eléctrico Mataquito ante recurso de alcaldes para frenar su construcción

La empresa de capitales españoles a cargo de la ejecución de la obra advirtió sobre el riesgo de racionamiento eléctrico en las regiones en las que se emplazará la iniciativa y destacó su aporte al desarrollo.

El proyecto de transmisión eléctrica Mataquito (S/E Itahue- S/E Hualqui), que abarca más de 400 kilómetros entre las regiones de Maule y Biobío, podría ser sufrir un revés, luego de que la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén presentara una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental para inhabilitar su aprobación.

La oposición, liderada por el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuente, planteó que la resolución del Consejo de Ministros responde a lo que calificó como una "decisión política", pues ignoró los informes desfavorables de organismos técnicos como Conaf, que habían planteado complicaciones en el trazado”, según declaró a Diario Financiero tras la presentación de recurso.

David Zamora, gerente de Operaciones de Celeo Redes, empresa de capitales españoles a cargo de la ejecución de la obra, defendió la necesidad estratégica del proyecto. Zamora explicó que existe un déficit de disponibilidad de energía en las comunas costeras de Maule, Ñuble y Biobío, lo que genera un estado de vulnerabilidad. "Ya tenemos comunas del Maule con decretos de emergencia energética que consideran incluso la posibilidad de racionamiento para la población. Esta realidad se puede revertir con el proyecto Mataquito", señaló.

Resguardo del Parque Nonguén

Zamora también contextualizó la relevancia en la tendencia del mercado: “Tal vez aún no se percibe la condición de vulnerabilidad en el Gran Concepción, pero es una limitación para el desarrollo de la ciudad. Nuestro proyecto abrirá opciones para la electromovilidad y el consumo de energía limpia".

La Asociación de Municipalidades del Territorio Noguén cuestiona además el proyecto por la afectación ambiental y social del trazado, que involucra a 20 comunas y pasa a sólo 500 metros de la zona de protección del Parque Nacional Nonguén, ubicado en la comuna de Concepción. Paralelamente, el alcalde Fuentes declaró que la delimitación para levantar las torres de alta tensión afectará la plusvalía de terrenos particulares, causando un daño económico a sus propietarios.

Consultado por la reclamación, Zamora afirmó que la compañía confía en el diálogo y espera que las instancias permitan atender las inquietudes de los alcaldes. Enfatizó que "nuestro proyecto no intervendrá el Parque Nonguén y, por el contrario, podría aportar a su cuidado ambiental y a la protección contra incendios".

La iniciativa tiene una inversión estimada que supera los US$ 324 millones y se espera que durante su construcción genere alrededor de 700 empleos directos y más de 10 mil indirectos en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

El recurso de reclamación espera la admisibilidad del Tribunal Ambiental dentro de las próximas semanas, que de no resultar favorable, se recurrirá a otras instancias legales, incluyendo a la Contraloría.