Asociación de municipalidades presenta recurso de reclamación ante Tribunal Ambiental para frenar proyecto eléctrico Mataquito

La Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén, liderada por el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, presentó un recurso de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental para inhabilitar la aprobación del proyecto de transmisión eléctrica Mataquito, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Ministros.

De acuerdo a las declaraciones entregadas por el alcalde Fuentes, en calidad de presidente de esta agrupación de municipios, la acción legal se basa en que la resolución del Consejo de Ministros, del 16 de octubre de 2025, fue una "decisión política" que “desechó informes técnicos de organismos como Conaf, que habían planteado complicaciones en el trazado”, de más de 400 kilómetros, distribuido entre las regiones de Maule y Biobío.

“Hubo varios organismos técnicos que se manifestaron negativamente, y eso no fue tomado en cuenta. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando acá, es que hubo solamente una decisión política basada, en conjeturas, que no guardaban relación con lo técnico”, argumentó.

Participación ciudadana

El proyecto “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui” o Mataquito, es parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) del ministerio de Energía y considera una línea de transmisión eléctrica Itahue-Hualqui de tres ramales de alto voltaje, además de subestaciones.

Su trazado pasa por 20 comunas de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío, con sus respectivas comunidades. En este sentido, el alcalde Fuentes fue también crítico, argumentando que la iniciativa no cumplió a cabalidad con el proceso de participación ciudadana exigido, entre otras razones, como consecuencia de la pandemia. “Como se inició en pandemia, no contó con la participación acabada de los habitantes de las diferentes regiones. Por lo tanto, fue un proceso para nosotros inhábil (…) La empresa tampoco se preocupó de corregir este proceso, y por lo tanto, nosotros decimos que no se cumplió con este requisito”.

Daño económico y ecológico

Así mismo, la reclamación presentada por los ediles se centra en el daño económico directo a los propietarios, pues de acuerdo al documento, la servidumbre permanente menoscaba la plusvalía de terrenos particulares, dado que “la empresa está asignando solo $ 450 por metro cuadrado a perpetuidad”, situación que Fuentes califica como un "daño intencional", en contraposición a los ingresos constantes que recibirá la transnacional.

La disputa trae consigo un factor medioambiental, puesto que el trazado aprobado por los ministros ingresa hasta 500 metros en la zona de protección que limita con el Parque Nacional Nonguén, ubicado en Concepción y uno de los pulmones verdes más importantes de la Cordillera de Costa por la diversidad de flora y fauna que lo habita.

La Asociación de Municipios del Territorio Nonguén espera ahora la admisibilidad del recurso, respuesta que debiera estar en los próximos 15 días, que de no ser favorable, el alcalde declaró que “se recurrirá a todas las vías legales, incluyendo eventuales presentaciones ante la Contraloría y al derecho internacional”.