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Colbún define inversiones por US$ 1.500 millones para sumar 1.000 MW a 2030 con activos renovables

La generadora está apostando por un modelo denominado Behind the Meter para sectores intensivos en electricidad, que no sólo reduce la huella de carbono, sino que ofrece mayor estabilidad en el suministro ante posibles interrupciones.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 20:15 hrs.

Energía sustentabilidad COLBUN Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Colbún define inversiones por US$ 1.500 millones para sumar 1.000 MW a 2030 con activos renovables</p>

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