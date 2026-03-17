Colbún define inversiones por US$ 1.500 millones para sumar 1.000 MW a 2030 con activos renovables

La generadora está apostando por un modelo denominado Behind the Meter para sectores intensivos en electricidad, que no sólo reduce la huella de carbono, sino que ofrece mayor estabilidad en el suministro ante posibles interrupciones.

Colbún invertirá hasta US$ 1.500 millones a 2030 para sumar 1.000 MW de capacidad y estabilizar costos sistémicos. La generadora definió una hoja de ruta centrada en almacenamiento y activos renovables, buscando dar respuesta a los desafíos de estabilidad que enfrenta el sistema eléctrico chileno, que, de acuerdo a cifras entregadas por la compañía, cerró 2025 con 65% de penetración de energías limpias.

La estrategia de la empresa busca dar respuesta a las complejidades de la matriz actual, que ha logrado reducir su factor de emisiones de 0,53 tCO2eq/MWh en 2013 a 0,247 tCO2eq/MWh en 2025, pero que aún requiere mayores niveles de flexibilidad y resiliencia.

José Antonio Kovacevic, subgerente de Ventas y Atención de Colbún, explicó que la transición energética debe ser "responsable", lo que implica abandonar soluciones de corto plazo por reformas que compatibilicen la descarbonización con la seguridad energética y el desarrollo económico.

"Hoy enfrentamos un sistema que requiere mayores niveles de seguridad, flexibilidad y resiliencia. Chile ha demostrado que es posible avanzar rápidamente en energías renovables, pero el siguiente paso es asegurar que esa transición sea confiable, competitiva y socialmente legítima", comentó el ejecutivo.

Experiencia en la acuicultura

La estrategia está enfocada entre otros, en sectores industriales intensivos en demanda energética para sus procesos productivos. Es el caso de la acuicultura en el sur de Chile, industria clave para las exportaciones nacionales. Según Kovacevic, “la industria acuícola presenta ciertas particularidades. Dado su alto nivel de exportación debe responder a los estándares de los mercados extranjeros, muchas veces con exigencias sostenibles más elevadas. Es intensiva en consumo de energía y combustible y, al situarse en la zona sur del país, está sujeta a mayor variabilidad e incertidumbre de precios de energía". En este caso, añadió, "la energía dejó de ser sólo un costo operativo y pasó a ser una ventaja competitiva".

Para mitigar estos riesgos, la empresa ha implementado un modelo de "energía optimizada" bajo la modalidad Behind the Meter (BTM), un formato en el que Colbún asume el desarrollo, financiamiento, construcción y operación de infraestructura energética dentro de las instalaciones de sus clientes.

Por una parte, se encarga de la instalación de paneles fotovoltaicos para reducir los cargos sistémicos de la factura eléctrica y en paralelo, de la implementación de baterías (BESS) que reemplacen el uso de motores diésel durante las horas punta. Esta sustitución no sólo reduce la huella de carbono, sino que estabiliza el suministro ante interrupciones, permitiendo que las empresas mantengan su foco estratégico en su core de negocio.

El ejecutivo destaca que la visión de negocio apunta a ayudar a los clientes a cumplir sus metas de sostenibilidad. "La entrega de suministro renovable a través de un portafolio de activos de generación propios es una variable clave, ya que nos otorga tanto la robustez y flexibilidad para adecuarnos a sus necesidades, así como la garantía de cuidar la sostenibilidad en toda la cadena de valor".

Capacidad instalada

En términos de infraestructura global, Colbún opera actualmente más de 5 mil MW de capacidad instalada, con 29 centrales distribuidas desde Perú hasta Puerto Montt. En el último quinquenio, la empresa sumó 1.800 MW renovables, donde resalta el parque eólico Horizonte en Taltal, con 816 MW de capacidad.

Actualmente, la firma refuerza su capacidad de regulación con proyectos de almacenamiento de gran escala, como BESS Celda Solar en la Región de Arica y Parinacota y BESS Diego de Almagro Sur en Atacama, ambos con una capacidad de 228 MW / 912 MWh.

Respecto a otras fuentes de energía renovable, como la generada a través de H2V, Kovacevic lo define como un vector esencial para la descarbonización de áreas donde la electrificación directa no es viable, como el transporte de carga pesada y la logística industrial. "En ese sentido, esta tecnología puede jugar un rol en aplicaciones para nuestros clientes y en la transición energética de Chile", concluye.