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Exploraciones Aida suma segunda reclamación ambiental por eventual impacto en aguas de Toconao

La iniciativa de exploración minera de US$ 1 millón impulsada por Minera Plata Carina enfrenta una ofensiva judicial de comunidades y regantes de Toconao, que buscan revertir su aprobación ambiental por eventuales efectos sobre acuíferos, vertientes y el río Jere.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 19:10 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Minería Antofagasta Tribunal Ambiental SEA
<p>Exploraciones Aida suma segunda reclamación ambiental por eventual impacto en aguas de Toconao</p>

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