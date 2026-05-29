Exploraciones Aida suma segunda reclamación ambiental por eventual impacto en aguas de Toconao

La iniciativa de exploración minera de US$ 1 millón impulsada por Minera Plata Carina enfrenta una ofensiva judicial de comunidades y regantes de Toconao, que buscan revertir su aprobación ambiental por eventuales efectos sobre acuíferos, vertientes y el río Jere.

La Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas naturales, presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para dejar sin efecto la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que aprobó el proyecto "Exploraciones Aida" de Minera Plata Carina SpA. La acción judicial fue acogida a trámite bajo el rol R-161-2026 y se acumula con otra causa anterior que la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao había presentado el 11 de mayo contra la misma resolución.

El proyecto en disputa busca desarrollar actividades de exploración minera en la comuna de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Contempla la habilitación de ocho plataformas de sondaje para determinar si existe un yacimiento minero en la zona. La inversión estimada es de US$ 1 millón y su plazo de ejecución sería de aproximadamente tres meses.

El agua, el centro del conflicto

El eje principal de la reclamación es el riesgo hídrico. Los reclamantes advierten que las perforaciones y sondajes del proyecto podrían afectar acuíferos y aguas subterráneas en una zona de alta sensibilidad ecológica, colindante con el Sitio Ramsar Salar de Tara y la Reserva Nacional Los Flamencos. Los reclamantes sostienen que las obras podrían afectar vertientes que dan origen al río Jere, considerado uno de los principales recursos hídricos de Toconao, ya que sus aguas son utilizadas para la agricultura local.

En esa línea, la Dirección General de Aguas (DGA) habría formulado cuestionamientos al modelo hidrogeológico presentado por el titular del proyecto, planteando que no existe certeza suficiente respecto del impacto que las obras podrían tener sobre aguas subterráneas que abastecen vegas y bofedales del sector.

Si bien los reclamantes reconocen que el proyecto contempla medidas de mitigación, sostienen que estas se activarían una vez detectados eventuales problemas, por lo que no entregan garantías suficientes para evitar posibles impactos sobre el entorno.

Un argumento adicional que sustenta la acción judicial es que las observaciones ciudadanas formuladas durante el proceso de evaluación ambiental no habrían sido debidamente consideradas por el SEA al momento de calificar favorablemente el proyecto.

Con las dos causas acumuladas, el Primer Tribunal Ambiental deberá ahora resolver si la aprobación del SEA se ajustó a derecho o si corresponde revisar la calificación ambiental de Exploraciones Aida.