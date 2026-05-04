Decathlon abrirá tres nuevas tiendas en el sur del país, buscando consolidarse como líder en equipamiento deportivo a nivel nacional

Temuco, Valdivia y Osorno son las tres ciudades elegidas para este plan de expansión, apuntando a un territorio con alta demanda de consumidores nacionales y extranjeros.

La cadena de artículos deportivos Decathlon dio un nuevo impulso a su plan de expansión en Chile, anunciando la apertura de nuevas tiendas este año en el sur del país. Los nuevos locales éstarán ubicados en las ciudades de Temuco, Valdivia y Osorno, donde la firma de origen francés busca absorber la demanda de un polo deportivo y turístico relevante para el país, y responder a las necesidades de los consumidores nacionales y extranjeros.

Para la compañía, este despliegue territorial es fundamental para fortalecer su participación de mercado y vincularse con los actores locales. Al respecto, el líder de Expansión y Desarrollo de Decathlon, Jorge González, explicó que la decisión representa "un paso clave dentro de nuestra estrategia de desarrollo", puesto que el desafío apunta a “acercar el deporte y el bienestar cada vez a más personas, adaptándonos a las características de cada territorio, con una oferta inigualable”.

El ejecutivo agregó que las nuevas instalaciones "no sólo amplían nuestra red omnicanal y puntos de contacto físicos, sino que también fortalecen nuestro compromiso con las comunidades locales, promoviendo estilos de vida activos y saludables".

Próximas aperturas

El primer hito de este plan de crecimiento está previsto para mediados de año con la inauguración de la tienda en Osorno. Serán más de 1.000 metros cuadrados destinados al equipamiento en disciplinas de alta demanda en la región, como trekking, running, ciclismo, deportes de invierno y actividades outdoor. La nueva tienda que estará ubicada en el centro comercial Cenco Osorno.

El cronograma de aperturas continuará durante el segundo semestre, cuando se proyecta la inaguración de las sucursales de Valdivia, en el Mall Paseo Valdivia, y Temuco, al interior de Cenco Temuco.

Desde el punto de vista del impacto económico y laboral, la apuesta comercial generará un incremento aproximado del 10% en la planilla total de trabajadores de la firma en el país. Frente a este impulso al empleo regional, González destacó que Decathlon busca posicionarse como una marca empleadora relevante, fomentando un ambiente diferenciador en medio de su expansión.

Del emprendimiento al mundo

Decathlon nace en Francia en 1976 luego que un grupo de siete emprendedores definiera implementar una tienda, hasta entonces inédita, que reuniera el equipamiento para múltiples deportes al mejor precio.

A Chile llegó en 2018 con la apertura de su primera sucursal en La Reina, dando inicio a un crecimiento continuo que incluyó el lanzamiento de su plataforma de e-commerce en 2019, la inauguración de su primer centro logístico en 2020 y la presentación de su aplicación móvil a fines de 2023.

En la actualidad, mantiene 12 tiendas en el país que operan bajo formatos de gran superficie ("flagship") y de barrio ("connect"), en las ciudades de La Serena, Viña del Mar, Talca, Concepción, Puerto Montt, además de diversos puntos de la Región Metropolitana, con una planta de colaboradores que super las mil personas y oferta en 65 disciplinas deportivas.