Pucón y Villarrica consolidan a La Araucanía como destino en vacaciones de invierno del sur de Chile, con 51 mil viajes proyectados

Las comunas lacustres acaparan 8,7% de los visitantes de temporada, escenario que ha potenciado al mercado inmobiliario y al arriendo de propiedades destinadas al turismo.

Las vacaciones de invierno han dinamizado la estacionalidad de la actividad turística y comercial en la Región de La Araucanía, siendo Pucón y Villarrica las comunas que mayor demanda de reservas de hotelería y arriendos de temporada se registran en torno a la cuenca del lago Villarrica.

El aumento en el flujo de visitantes no sólo responde a la oferta de actividades invernales, sino también a panoramas asociados a polos termales, circuitos outdoor y la variedad gastronómica presente en la zona.

Según datos de la Subsecretaría de Turismo, la región se proyecta como la cuarta receptora de viajes a nivel nacional, acaparando 8,7% del total del país, con un volumen de entre 250 mil y 297 mil traslados con fines turísticos.

“El posicionamiento de Pucón es clave para la industria, ubicándose como la novena comuna del país con mayor recepción de viajes proyectada para estas vacaciones, bordeando los 51 mil viajes”, detalla el director (s) de Sernatur en La Araucanía, Marco Gutiérrez. A su juicio, la zona “destaca históricamente por ofrecer una contundente oferta invernal gracias a centros de ski como Corralco, Las Araucarias y Pucón, sumado a destinos andinos y lacustres en comunas como Melipeuco, Curacautín o Villarrica que entregan condiciones ideales para esta época del año”.

Segunda vivienda

La gestión inmobiliaria es uno de los termómetros que mejor evidencian el aumento de visitantes. Un reciente informe de Datainmobiliaria.cl ubicó a Pucón como el tercer mercado comunal con mayor participación de inversionistas fuera de la Región Metropolitana entre 2022 y 2025, concentrando 40,5% de compradores con perfil de inversión. Con estas cifras, la comuna lacustre superó a destinos turísticos y ciudades intermedias, siendo superada a nivel nacional sólo por Concón e Iquique.

El estudio concluyó que gran parte del dinamismo comercial de la zona está directamente asociado al crecimiento de segundas vivienda y propiedades destinadas al turismo del sur, donde a la tradicional oferta de hoteles y cabañas se han sumado con fuerza departamentos y condominios diseñados para plataformas de arriendo estacional, profesionalizando la oferta.

Marcelo Avilés, Agente de Remax Cordillera en Pucón, confirma que “la zona se mantiene como uno de los polos más activos de renta turística, impulsado por una demanda dinámica de propiedades de uso flexible, donde los propietarios las utilizan parte del año y el resto lo destinan al arriendo temporal”. Por su parte, Silvana Quiroz, broker owner de la misma firma, advierte un cambio en el consumidor final. La ejecutiva detalla que “hoy existe una demanda mucho más sofisticada donde conviven la inversión, la calidad de vida y la flexibilidad, asegurando que muchas personas llegan inicialmente por turismo y terminan evaluando seriamente vivir o invertir en la zona”.

Este fuerte interés inversionista encuentra hoy un escenario financiero más favorable. Según el Índice de Coyuntura Inmobiliaria de Tinsa correspondiente al último trimestre de 2025, el valor promedio de las propiedades en la macrozona sur se ubicó en torno a las UF 4 mil, un rango que coincide con la oferta habitacional de Pucón y Villarrica. A esto se suma que la estabilización de las tasas hipotecarias y los nuevos beneficios estatales están ampliando las alternativas de financiamiento para los compradores.

Esto ha atraído a un nuevo perfil de demanda que incluye jóvenes profesionales, inversionistas híbridos y familias que buscan migrar desde ciudades como Santiago hacia entornos con mayor conectividad y cercanía a la naturaleza. Como agrega Quiroz, “Pucón combina una infraestructura turística consolidada con un mercado inmobiliario que aún mantiene espacios de crecimiento”.

Turismo de menor escala

La estrategia turística regional apunta a diversificar los polos de desarrollo económico para hacer de la región un destino integral. Desde Sernatur, enfatizaron que “la Araucanía no es sólo nieve y termas, también hay quienes prefieren visitar el Destino Costa Araucanía o Nahuelbuta en la búsqueda de experiencias ligadas a la gastronomía o la cultura”, argumenta Gutiérrez.

En esa línea destacó otros territorios con un turismo de menor escala, como el Lago Budi o Capitán Pastene, “donde nuestra región marca la diferencia ofreciendo a los turistas una importante variedad de productos y experiencias durante todo el año”.