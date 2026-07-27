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Retrasos en aprobación de obras eleva costos de viviendas en 10%: ranking revela regiones de Chile con más demora para proyectos inmobiliarios

Según el estudio de Colliers, esta alza puede traducirse en sobrecostos de $ 12 millones, que finalmente son traspasados al comprador. Mientras que hace una década, los tiempos de tramitación se extendían por aproximadamente 1.300 días, hoy llegan a 2 mil días en promedio, casi seis años.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 15:50 hrs.

Inmobiliario viviendas inversiones proyecto Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Retrasos en aprobación de obras eleva costos de viviendas en 10%: ranking revela regiones de Chile con más demora para proyectos inmobiliarios</p>

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