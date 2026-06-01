Pequeños mineros respaldan reforma a patentes anunciada por Kast, aunque advierten que sigue pendiente la regulación ambiental

Agrumin valoró el anuncio presidencial para simplificar las patentes mineras y reducir los trámites para el sector, pero advirtió que siguen pendientes cambios en los umbrales de ingreso al SEIA y medidas para fortalecer a Enami.

En medio de los anuncios para acelerar la inversión y reactivar la economía, el Presidente José Antonio Kast dedicó un apartado de su Cuenta Pública a la pequeña y mediana minería, sector para el que anunció una reforma orientada a simplificar el acceso a patentes mineras y reducir los trámites administrativos. "Estamos impulsando una profunda modernización para la pequeña y mediana minería, eliminando requisitos innecesarios y simplificando los procesos para acceder a patentes mineras", afirmó Kast ante el Congreso.

El mandatario agregó que la iniciativa busca reducir la burocracia, entregar mayor certeza a quienes desarrollan actividades en el sector y fortalecer una actividad que calificó como clave para las regiones mineras, la generación de empleo y el crecimiento económico.

Los anuncios fueron valorados por la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (AGRUMIN) quien a través de su presidente Patricio Gatica destacó la disposición del Gobierno a abordar una problemática que ha sido planteada de forma reiterada por los productores de menor escala.

Patricio Gatica, presidente de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (Agrumin).

"Se trata de una señal positiva. La pequeña y mediana minería requiere menos burocracia, reglas claras y procesos más ágiles que permitan concentrar los esfuerzos en producir, generar empleo y aportar al desarrollo de los territorios", señaló el presidente de Agrumin.

La organización también valoró las medidas orientadas a fortalecer la seguridad pública y combatir el crimen organizado, argumentando que la delincuencia se ha transformado en una preocupación creciente para las actividades productivas en distintas regiones del país.

"Sin seguridad no hay desarrollo, inversión ni empleo. Valoramos que este tema haya ocupado un lugar relevante en la Cuenta Pública, porque es una demanda transversal de quienes desarrollan actividades productivas en regiones", afirmó.

Presión regulatoria

La reacción del gremio se produce en un contexto de creciente preocupación dentro de la pequeña minería por los efectos de distintas reformas regulatorias impulsadas durante los últimos años.

Entre ellas, destacan los cambios al régimen de patentes mineras. Según estimaciones difundidas por dirigentes del sector, el aumento de costos asociado a las modificaciones normativas habría provocado la pérdida de aproximadamente 30 mil hectáreas de propiedad minera perteneciente a pequeños productores.

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La situación ha sido uno de los factores que impulsó la creación de Agrumin, cuyos integrantes sostienen que las necesidades específicas de la pequeña y mediana minería requieren una representación más focalizada dentro de la discusión sectorial.

A ello se suma la preocupación por los requisitos ambientales que enfrentan los proyectos de menor escala. El gremio sostiene que los umbrales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no han sido actualizados desde 2013, lo que genera dificultades para iniciativas que no encajan adecuadamente en las categorías actualmente contempladas por la normativa.

Por ello, aunque valoró el anuncio presidencial sobre simplificación de trámites, la asociación advirtió que persisten temas pendientes para mejorar la competitividad del sector.

"No abordó el tema de fondo que afecta a la pequeña minería que es la regulación ambiental, como los umbrales de ingreso al SEIA, la ley SBAP y la ausencia de certeza jurídica", sostuvo Gatica.

El debate sobre ENAMI

Otro de los puntos que el gremio echó de menos en la Cuenta Pública fue la ausencia de anuncios relacionados con la Empresa Nacional de Minería (Enami), considerada una institución clave para el desarrollo de miles de pequeños productores a lo largo del país.

Según Agrumin, cualquier proceso de modernización de la pequeña minería debe ir acompañado de medidas que permitan fortalecer el rol de fomento que cumple la estatal.

"Esperábamos definiciones más claras sobre el fortalecimiento de Enami, especialmente considerando los desafíos financieros y operacionales que enfrenta la empresa. La modernización de la pequeña minería debe necesariamente ir acompañada de una Enami sólida, eficiente y capaz de cumplir plenamente su función de fomento", afirmó Gatica.