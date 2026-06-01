Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones
Regiones

Pequeños mineros respaldan reforma a patentes anunciada por Kast, aunque advierten que sigue pendiente la regulación ambiental

Agrumin valoró el anuncio presidencial para simplificar las patentes mineras y reducir los trámites para el sector, pero advirtió que siguen pendientes cambios en los umbrales de ingreso al SEIA y medidas para fortalecer a Enami.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 18:45 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Minería Cuenta pública
<p>Pequeños mineros respaldan reforma a patentes anunciada por Kast, aunque advierten que sigue pendiente la regulación ambiental</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

La disputa por las rentas altas: los requisitos y beneficios de la banca para captar a los clientes ABC1
2
Economía y Política

Imacec: la actividad económica sorprende en abril con su mayor caída en tres años por la contracción de la minería
3
Economía y Política

Indemnización a todo evento, sala cuna y jornada laboral: los frentes que abre la Sofofa para revivir el empleo
4
Regiones

Un túnel bajo el estrecho de Magallanes: el proyecto que busca unir Tierra del Fuego al continente deja de ser un sueño y comienza a ganar fuerza
5
Empresas

El retail se vuelca sobre Chicureo ante el auge inmobiliario que vive el sector y su alto nivel de gasto
6
Empresas

Cómo se gestó el retorno de Hernán Büchi a la vicepresidencia de SQM
7
Economía y Política

Cuenta Pública de Kast se extendió por casi dos horas y media: mandatario puso énfasis en seguridad y preocupación por economía y desempleo
8
DF MAS

De Codelco al campo: los nuevos planes de Máximo Pacheco
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete