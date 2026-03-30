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Fiscalía inicia investigación tras querella por fraude de seguros contra la concesionaria del Aeropuerto de Iquique

La aseguradora Orsan acusa a la concesionaria Scada de intentar cobrar más de UF 234 mil (cerca de $ 9.338 millones) en pólizas sin cumplir las condiciones contractuales y mediante antecedentes falsos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 11:40 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Aeropuertos IQUIQUE seguros querella investigación
<p>Fiscalía inicia investigación tras querella por fraude de seguros contra la concesionaria del Aeropuerto de Iquique</p>

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