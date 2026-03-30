Corporación Santiago Wanderers inicia juicio arbitral para terminar con la concesión de la sociedad anónima que administra al club
Desde la entidad pretenden poner término anticipado al contrato de la concesión, cuyo vínculo está vigente desde 2008, tras una exhaustiva revisión de los antecedentes y lo establecido en la cláusula arbitral de su contrato.
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La Corporación Santiago Wanderers informó este viernes el inicio de un juicio arbitral para poner fin anticipado al contrato con la sociedad anónima que administra al club de Valparaíso desde el 2008.
Según detallaron en el escrito, la demanda surge por “una revisión exhaustiva de los antecedentes y en estricto apego a lo establecido en la cláusula arbitral del contrato", y la medida está diriga contra la administración del actual presidente de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP), Reinaldo Sánchez.
Los antecedentes deben ser resueltos por un árbitro mixto designado por las partes, con un plazo de hasta dos años.
El vicepresidente de la Corporación, Cristian Durney, indicó que “el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales ha fracasado en Chile. Es un modelo que ha demostrado que no funciona, que no trae buenos rendimientos, que no promueve el deporte, y que en el caso de Wanderers se cristaliza en una administración antojadiza, pobre, mezquina, sin proyección a largo plazo y que nos tiene en el ciclo más largo de permanencia en la Primera B”.
El tradicional cuadro de la Región de Valparaíso se mantiene en la segunda categoría del fútbol profesional de Chile desde 2021.
La entidad señala que la acción legal iniciada se funda en la existencia de incumplimientos graves y reiterados de obligaciones esenciales del contrato de concesión, cuyos fundamentos "serán debidamente expuestos y acreditados en la instancia arbitral correspondiente".
El abogado Fernando Astudillo, quien lidera el proceso judicial, enfatiza que "en el contrato de concesión está establecido, en la cláusula 15, la posibilidad de poner término al contrato, y para eso uno de los requisitos fundamentales es dar aviso por escrito de esta decisión, cuestión que se está haciendo ahora”.
Jorge García, gerente general de Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A., comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, a través de un hecho esencial, el llamado a una junta de accionistas de la sociedad para el 23 de abril, donde es probable que se tome alguna medida para poder defender a la concesionaria.
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