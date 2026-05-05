SEA da luz verde a extensión del metrotren a Quillota y La Calera en proyecto que supera los US$800 millones
La iniciativa de EFE considera 26 km de trazado, siete estaciones y proyecta transportar más de 6 millones de pasajeros al año.
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El proyecto para extender el servicio de trenes hacia Quillota y La Calera avanzó a su fase decisiva. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso recomendó aprobar la iniciativa, según el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), dejando el proyecto a un paso de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La propuesta, impulsada por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), será votada en 12 de mayo próximo por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la región. La iniciativa contempla una inversión estimada de US$811 millones y proyecta transportar más de 6 millones de pasajeros al año, que se sumarán a los más de 23 millones que actualmente moviliza EFE Valparaíso.
El trazado considera 26 kilómetros de vías, con doble vía exclusiva para pasajeros en todo el recorrido y una vía adicional para carga en el tramo entre La Calera y San Pedro.
Diseño e impacto en conectividad
El proyecto contempla siete estaciones, incluida la actual estación Limache, cinco nuevas y la recuperación de la estación La Calera, además de 15 nuevos trenes y pasos vehiculares y peatonales a desnivel. Todas las estaciones incorporarán accesibilidad universal y paneles solares. La iniciativa beneficiará a 1.118.449 personas en las comunas de Limache, Quillota, La Cruz y La Calera.
En concreto, la operación del servicio permitirá importantes ahorros en tiempos de viaje (con ahorros estimados de 89 minutos entre La Calera y Puerto y de 24 minutos entre La Calera y Limache), así como mayor seguridad en los desplazamientos de los pasajeros.
El proyecto también considera efectos en el entorno urbano, con mejoras en la fluidez del tránsito y reducción de emisiones, al tratarse de trenes eléctricos alimentados con energías renovables. A nivel económico, se estima la generación de 800 empleos directos y 2.400 indirectos, además de impactos en el desarrollo urbano y la conectividad intermodal con buses.
Etapas siguientes del proyecto
Tras la recomendación favorable del SEA, el proyecto quedará sujeto a votación ambiental. De obtener la RCA, se dará paso a permisos sectoriales, obras tempranas, procesos de expropiación y rescates arqueológicos.
De forma paralela a la tramitación ambiental EFE está desarrollando la fase de ingeniería de detalle, donde se define con exactitud el diseño definitivo de cada elemento, con sus características específicas en los ámbitos involucrados: ferroviarios, eléctricos, civiles y método constructivo, entre otros. Junto con lo anterior, se iniciaron los procesos expropiatorios de los terrenos donde se emplazarán las estaciones y algunas instalaciones operativas.
“Esta extensión ferroviaria será integración territorial, acceso a oportunidades e impulso al desarrollo local. Es una inversión en infraestructura que va a impactar directamente en la calidad de vida de las personas. Por eso estamos expectantes y confiados en la votación de la próxima semana, para obtener la RCA favorable y poder avanzar en los pasos siguientes”. señaló Miguel Saavedra, Gerente General EFE Valparaíso.
El avance del proyecto marca un nuevo hito en su tramitación, a la espera de la definición ambiental que permita iniciar su ejecución.
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