Turistas optaron por destinos cercanos en Semana Santa: ocupación hotelera en la Región de Valparaíso llegó a 64,77%
El Barómetro CRCP - CRTV reveló que los viajeros priorizaron destinos a menos de 130 kilómetros de Santiago, donde el costo del combustible se volvió un factor clave en la decisión de viaje.
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La Región de Valparaíso cerró el fin de semana largo de Semana Santa con una ocupación hotelera efectiva de 64,77% según el Barómetro elaborado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo (CRTV). La cifra se alinea con el 66,4% registrado en igual período de 2025 y confirma el repunte que las proyecciones anticipaban en los días previos, impulsado en buena medida por reservas de último minuto.
“El Barómetro de ocupación efectiva de Semana Santa confirma un promedio regional de 64,77%, en línea con las proyecciones que ya anticipaban un repunte impulsado por reservas de último minuto. Este comportamiento da cuenta de un cambio relevante en la forma en que las personas están planificando sus viajes, tomando decisiones cada vez más cerca de la fecha y ajustándose a variables económicas más contingentes”, señaló la gerente general de la CRCP, Marcela Pastenes.
El análisis territorial muestra que los destinos con mayor ocupación como Concón, Zapallar, Algarrobo, Quintero y el valle del Aconcagua comparten un factor común, su cercanía con Santiago. En promedio, estos se ubican a poco más de 130 kilómetros de la capital, lo que permite viajes más acotados en tiempo y costo.
Alza en combustibles
Semana Santa, además, estuvo marcada por el alza en el precio de los combustibles. En ese contexto, un viaje ida y vuelta al litoral central puede bordear entre $ 25 mil y $ 30 mil, lo que incide directamente en la elección de los destinos.
“Hoy, los turistas no están dejando de viajar, están viajando distinto, optando por destinos más eficientes y privilegiando escapadas más cortas y accesibles”, sostuvo Pastenes.
En este escenario, la Región de Valparaíso se posiciona de forma competitiva frente a este nuevo comportamiento turístico, dada su diversidad de destinos y su proximidad con Santiago, factores que permiten responder a una demanda más sensible a los costos.
“Semana Santa operó como un termómetro claro de lo que podríamos ver en los próximos fines de semana largos: una demanda más flexible, más sensible a los costos y con una preferencia creciente por destinos cercanos. La clave estará en cómo la región es capaz de adaptarse y capitalizar esta tendencia”, agregó la gerente general de la CRCP.
El desempeño por comunas evidencia diferencias dentro de la región, con altos niveles de ocupación en destinos del litoral norte y del interior, mientras que balnearios tradicionales registran cifras más cercanas al promedio regional, reflejando una redistribución de la demanda turística.
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