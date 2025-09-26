La mala racha de septiembre amenaza al bitcoin
La cotización del criptoactivo desafió las estadísticas negativas hasta mediados de mes. El goteo bajista de las últimas jornadas ha borrado ya todas las subidas acumuladas en las últimas semanas.
Los ánimos alcistas se han enfriado en el mercado cripto, coincidiendo con la recta final del peor mes del año, estadísticamente, para el bitcoin.
Los inversionistas desafiaron los vientos en contra de esta estacionalidad hasta el día 18. En esa jornada la mayor de las criptomonedas rozó los US$ 118.000, un 9% por encima del cierre de agosto, y a un paso de sus récords históricos de US$ 124.000.
Las últimas caídas han alejado al bitcoin de estos récords. En apenas una semana ha caído un 8%, hasta el punto de perder hoy la barrera de los US$ 110.000. En sus mínimos intradía se repliega hasta los US$ 108.000, en línea ya con los que finalizó agosto.
Septiembre depara ya un balance plano a falta de cuatro jornadas para el cierre del mes. La serie histórica arroja cifras aún más negativas. Estadísticamente es el peor mes del año para el bitcoin, con un balance medio del -3% en la cotización de la mayor de las criptomonedas.
Freno con la Fed
El punto de inflexión en la cotización del bitcoin en septiembre coincide con la reunión de la Reserva Federal. La política monetaria es uno de los factores más determinantes en la cotización del bitcoin, tanto por su incidencia en el apetito por el riesgo de los inversionistas como por sus efectos sobre alternativas de inversión más 'seguras' como el dólar y la deuda.
Tal y como estaba descontado, el pasado 17 de septiembre se reanudaron las bajadas de tasas en Estados Unidos, casi un año después de la anterior rebaja.
La Fed sugirió además la posibilidad de encadenar dos nuevos recortes adicionales de tasas en las dos reuniones que restan en lo que va de año. Mucho más fríos dejó a los inversionistas con sus previsiones de rebajas para 2026. La posibilidad de adoptar solo una rebaja extra durante el próximo ejercicio acentuó las dudas entre los inversores bursátiles y de criptos.
Desde entonces, los mensajes trasladados desde la Fed y la solidez de varios datos macro han enfriado en mayor medida aún las expectativas de bajadas de tasas de la Fed. Los intereses de la deuda han reaccionado al alza, y tanto el Nasdaq como el bitcoin han puesto freno a sus subidas.
La serie histórica juega en contra del bitcoin en el mes que está cerca de finalizar, pero a cambio sopla muy a favor de cara a los últimos meses del año.
