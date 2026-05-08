Los niveles a vigilar para evitar una "trampa alcista" en bitcoin

El alza por encima de los US$ 80.000 ha elevado el optimismo entre los inversores cripto. Pero la conquista de este nivel ha coincidido con un parón que no sorprende a los analistas al identificar los niveles clave en los que se mueve su cotización.

La remontada superior al 30% desde los mínimos de febrero que registra el bitcoin ha dado alas a las expectativas de un nuevo ciclo alcista en su cotización. El sentimiento general en redes vuelve a ser de euforia. Pero con el bitcoin atascado en el entorno de los US$ 80.000, los analistas de CriptoAdvisors lanzan un mensaje de cautela ante la trascendencia de los niveles con los que cotiza en la actualidad.

La coyuntura actual incluye además una particularidad histórica. Los analistas de CriptoAdvisors inciden en el hecho de que "por primera vez en la historia, nos enfrentamos a un ciclo bajista con una participación masiva de vehículos ETF".

Para evitar un exceso de optimismo, "en un entorno donde es fácil caer en una Bull Trap (trampa alcista)", desde CriptoAdvisors proponen "operar por niveles estrictos". La cotización actual del bitcoin, recalcan, coincide con una confluencia de niveles clave a vigilar.

En las últimas fechas el bitcoin se ha estabilizado "en el rango de los US$ 78.000 a US$ 83.000". Este rango no es casual, según CriptoAdvisors, al poner de relieve que "es el epicentro donde convergen los precios de adquisición de los mayores flujos de capital del mercado", o dicho de otra manera, "el epicentro donde compraron los grandes fondos (ETF) y los inversionistas minoristas a corto plazo hace meses".

El riesgo a valorar es que "tras meses de cotizar en territorio negativo (underwater), el retorno a estos niveles activa una oferta sistemática de salida para aquellos inversores cuya prioridad es la preservación de capital sobre la rentabilidad".

El rango establecido entre los US$ 78.000 y los US$ 83.000 incluye, a su vez, varios niveles de referencia.

Los US$ 78.000 "es el nivel de equilibrio del inversor activo y el soporte estructural primario", lo que lleva a CriptoAdvisors a resaltar que "este es el pivote que sostiene todo".

Los US$ 79.000 es "el precio promedio de los tenedores a corto plazo, históricamente reactivos a la volatilidad".

Los US$ 81.000 representan el costo promedio de adquisición de los ETF de Grayscale.

Los US$ 83.000 elevan su trascendencia al coincidir con el coste medio de compra en el mayor ETF al contado del bitcoin, el de BlackRock.

Los US$ 83.300 coinciden con el coste promedio general de los ETF, de ahí también que CriptoAdvisors destaque que este nivel "representa el muro de absorción definitivo".

La tentación de vender en estos niveles para evitar las pérdidas latentes desde hace meses y preservar el capital pone a prueba al mercado cripto. Por todo ello, sin perder de vista estas referencias, desde CriptoAdvisors concluyen que "la capacidad de absorber esta oferta sistemática determinará si el rally actual es una fase de acumulación de fuerza o una simple recolección de liquidez".