El bitcoin choca con la Fed antes de la era Warsh

El asalto a nuevos máximos desde la guerra en Irán tendrá que esperar. El bitcoin se aleja de nuevo de la barrera de los US$ 80 mil. El tono más agresivo trasladado en la última reunión de la Reserva Federal, presidida por Jerome Powell, ha enfriado el apetito por el riesgo y por las criptos.

Pocos acontecimientos pueden tener un mayor impacto sobre el mercado de criptoactivos que el relevo al frente del principal banco central del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos.

El cambio se convirtió en uno de los estímulos destacados durante el último ciclo alcista del bitcoin. Los inversionistas dieron por hecho que las presiones ejercidas por Donald Trump, acérrimo defensor de las bajadas de tipos, se saldarían con el nombramiento de un presidente de la Fed más favorable a los recortes de tasas que Jerome Powell.

De momento, la última reunión de la Fed presidida por Powell tiene como respuesta un paso atrás en la cotización del bitcoin. La mayor de las criptomonedas registró el miércoles máximos intradía al borde de los US$ 78 mil, a un solo paso de marcar nuevos topes desde el inicio de la guerra. Unas horas después de conocer los mensajes lanzados por la Fed, el bitcoin retrocedió al filo de los US$ 76 mil.

La criptomoneda se aleja así de la barrera de los US$ 80 mil con la que ha chocado en su remontada de las últimas semanas. Su precio ha rebotado hasta un 30% desde los mínimos de US$ 60.000 de comienzos de febrero.

Más división y más hawkish

La remontada en la cotización del bitcoin se trunca con la última reunión de la Fed de la era Powell. El tono más duro empleado este miércoles en sus mensajes diluye aún más las expectativas de próximas bajadas de los tipos de interés, uno de los mayores alicientes para los activos de riesgo, como las criptomonedas, afectadas igualmente por una eventual subida de activos más 'defensivos' como el dólar y los intereses de la deuda.

Los analistas llaman la atención sobre el grado tan elevado de división en el seno de la Fed. "Ayer (miércoles) mantuvo tipos sin cambios (3,5%-3,75%), en línea con lo esperado, aunque sorprendió el amplio rango de disensión", destacan los analistas de Renta4. La firma detalla a continuación que el resultado de la votación final fue de 8 votos contra 4, lo que supone el grado de disensión "más alto desde 1992".

Las diferencias entre los gobernadores se amplían como consecuencia, sobre todo, de la incertidumbre que generan los efectos de la guerra en Irán. Su impacto en el crecimiento y en la inflación puede condicionar notablemente la política monetaria de la Fed. Como apuntan desde Renta4, sus consejeros, "Hammack, Kashkari y Logan se muestran a favor de mantener tipos, pero en contra de un sesgo dovish (suave) en el comunicado".

El sesgo más hawkish (agresivo) que adopta la Fed aleja las opciones de bajadas de tipos, y abre la puerta a posibles subidas de tipos. Renta4 expone que "el mercado ha eliminado toda probabilidad de recorte de tipos a futuro (frente a las tres bajadas descontadas antes del conflicto), y empieza a descontar una subida (solo 45% de probabilidad) para el primer trimestre de 2027, aunque entendemos que todo dependerá de cómo evolucione la situación, teniendo en cuenta su doble objetivo (inflación 2% y pleno empleo) y que los tipos tienen algo de margen hasta el rango bajo de su nivel neutral (entre 3% y 4%)".

Convivencia delicada

Con la guerra de fondo, los analistas enfrían las opciones de un cambio significativo de política monetaria en el inicio de la era Kevin Warsh como presidente de la Fed. Las presiones inflacionistas derivadas del rally del petróleo obstaculizan cualquier intento de ajuste a la baja en los tipos de interés.

La propia composición interna de la Fed dificultaría además un giro demasiado relevante. Una de las cuestiones a resolver en la última reunión era la continuidad de Jerome Powell como gobernador de la Fed. En principio, su continuidad parece asegurada.

Si se confirma su continuidad, añaden desde Federated Hermes, "la presencia de Powell (como gobernador) podría dar lugar a una transición incómoda para Kevin Warsh tras su esperada confirmación, o bien podría dar lugar a una declaración más definitiva del Departamento de Justicia que le permita marcharse en breve":

Sin perder de vista los nuevos matices que pueda introducir la Fed en el inicio de la era Warsh, el bitcoin espera mayores novedades con un freno en su cotización, hasta el nivel de los US$ 76 mil.