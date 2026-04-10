Bitcoin irrumpe con Irán en el ámbito geopolítico

La exigencia del país persa de cobrar un peaje en el estrecho de Ormuz en criptomonedas, en lugar de divisas "tradicionales", eleva a un nuevo terreno la incidencia del bitcoin.

La guerra en Irán no solo ha reflejado una firmeza del bitcoin muy superior a la manifestada incluso por activos refugio tradicionales como el oro. Ha elevado al plano geopolítico la incidencia de la mayor de las criptomonedas.

Los intentos de resolución del conflicto en Medio Oriente incluyen una exigencia destacada por parte de Irán. Reclama a las navieras el pago de peajes de los petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz. La propuesta incluye un matiz llamativo: Irán plantea que este pago se realice con criptomonedas, en lugar de con las divisas "tradicionales".

Los analistas de activos digitales no pasan por alto este hecho. "Demuestra que el bitcoin puede funcionar como herramienta de pago en situaciones geopolíticas de alto riesgo, ofreciendo una alternativa difícil de controlar o confiscar", resalta en su informe Hina Sattar, directora de Activos Digitales en la firma financiera británica TP ICAP.

"La idea de un peaje basado en criptomonedas está ahora al alcance de cualquier Estado que se enfrente a sanciones o restricciones al dólar, y un segundo país que lo adopte convertiría esto de un evento aislado a un modelo establecido. No será bien recibido por los reguladores ni las instituciones, pero subraya la naturaleza descentralizada de la criptomoneda y el hecho de que un Estado soberano ya lo haya implementado y donde históricamente el dólar era la única opción", explica Hina Sattar.

La analista de TP ICAP añade que el "bitcoin irrumpe en la arena geopolítica" poniendo a prueba el dominio de la divisa estadounidense. Señala que lo sucedido con Irán "marca la primera vez que un gobierno utiliza bitcoin en un contexto tradicionalmente dominado por el dólar, y eso, por sí solo, es una señal estructuralmente alcista".

Las últimas jornadas han contemplado, además, otros catalizadores positivos para el mercado cripto, a juicio de la directora de Activos Digitales de TP ICAP. "Otros catalizadores alcistas esta semana incluyen el alto el fuego temporal en el conflicto en curso, que dio un respiro a los mercados".

En segundo lugar, resalta que "en el ámbito institucional, Morgan Stanley lanzó su primer ETF de bitcoin el 8 de abril, captando alrededor de US$ 34 millones en su primer día", y que "si bien el mercado ya está saturado, este ETF tiene argumentos sólidos (entre ellos su comisión) para convertirse en un claro líder".

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Morgan Stanley lanza el primer ETF de bitcoin de la gran banca de EEUU

Morgan Stanley se ha convertido en el primer banco de Wall Street en lanzar un ETF de bitcoin. Un hito para los activos digitales que refleja la profundidad que están adquiriendo en el sistema financiero tradicional.

El fondo Morgan Stanley Bitcoin Trust comenzó a cotizar este viernes bajo el símbolo MSBT. Este ETF mantiene bitcoin reales que almacenan BNY (Bank of New York Mellon) y CoinBase Custody. Ofrece la posibilidad a los inversionistas de posicionarse en la principal criptomoneda del mercado pero sin poseerla ni custodiarla personalmente.

La principal ventaja de este nuevo ETF y que lo diferencia del resto es su bajo costo. La comisión de este producto es del 0,14%, el producto más barato de su categoría.

Allyson Wallace, director global de ETF de Morgan Stanley Investment Management, explica que con este precio querían demostrar su compromiso con el vehículo. La demanda para este ETF ha sido muy elevada, sobre todo de inversionistas de alto patrimonio, según Wallace.

Este costo rivaliza directamente con la comisión del 0,25% del iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock. Actualmente, este es el ETF vinculado al bitcoin más líquido de todo el mercado. Cuenta con US$ 55.000 millones de activos bajo gestión y representa el 60% de activos de este mercado.

En la última década, se han lanzado 11 ETF vinculados al bitcoin. Estos vehículos cotizados ya gestionan más de US$ 85.000 millones.

Desde 2024, Morgan Stanley permite a sus asesores ofrecer a sus clientes ETF de bitcoin de terceros.

