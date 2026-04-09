Arabia Saudita informa que los ataques de Irán han recortado su capacidad de producción de petróleo en 600 mil barriles diarios

Las cifras publicadas el jueves son la primera confirmación oficial de la magnitud del daño causado por Irán al sector energético del reino.

La capacidad de producción de petróleo de Arabia Saudita ha caído en 600 mil barriles al día debido a ataques que han dañado sus intalaciones durante la guerra, aseguró este jueves el Ministerio de Energía del reino.

Las agresiones desde Irán dañaron la capacidad de producción en los yacimientos de Khurais y Manifa, dejando fuera de operación cerca de 5% de la capacidad normal saudita de 12 millones de barriles por dia (bpd).

El Ministerio de Energía dijo que el ataque de esta semana al oleoducto East-West también provocó una pérdida de aproximadamente 700 mil bpd en el flujo transportado.

Las cifras publicadas el jueves son la primera confirmación oficial de la magnitud del daño causado por Irán al sector energético del reino.

“La continuidad de estos ataques lleva a una reducción del suministro y ralentiza la recuperación, afectando así la seguridad del abastecimiento para los países consumidores y contribuyendo a una mayor volatilidad en los mercados petroleros”, dijo el ministerio en una declaración.

Los ataques iraníes a la infraestructura energética petrolera del reino también incluyeron instalaciones de refinación en la capital, Riad, y en ambas costas, del Golfo y del mar Rojo, en Jubail y Yanbu, respectivamente.