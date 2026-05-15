La fiebre de inversión llega a las criptomonedas más ligadas a la IA

La inteligencia artificial se ha convertido en el motor principal de las alzas en bolsa. Los inversionistas cripto no se quedan atrás en su voracidad, y las criptomonedas más ligadas a la IA protagonizan subidas este año muy superiores incluso a los tres dígitos.

Las temáticas de inversión más vinculadas con la inteligencia artificial viven un nuevo apogeo. En bolsa, la fiebre inversionista por todo lo relacionado con la IA ha desatado una espiral alcista en índices específicos del sector como el Philadelphia Semiconductor Index (SOX), incluso en índices nacionales pero con una gran exposición a los chips como el Kospi coreano.

El primero, el SOX estadounidense, el índice bursátil por antonomasia de los semiconductores, se dispara un 83% en seis meses y un 145% en 12 meses. El Kospi coreano, con un peso hegemónico de Sansumg Electronics y SK Hynix, vuela un 96% en seis meses y un 200% en términos interanuales.

La verticalidad de estas subidas se trasladan, en el mercado cripto, a los tokens más vinculados a la inteligencia artificial. Las categorías más específicas de criptomonedas de IA incluyen tokens disparados también al calor de esta fiebre inversionista.

La voracidad en las compras se traduce en subidas muy superiores incluso a los triples dígitos en tokens de menor capitalización y ligados a la IA. Dexe es un claro ejemplo de este rally, al revalorizarse un 283% en lo que va de año, y un 407% solo en los tres últimos meses.

Uno de los tokens vinculados con la IA en plena ebullición es Unibase. Únicamente en el último mes su cotización vuela un 690%. La magnitud de su subida actual acerca al 500% su balance en el acumulado del año.

La verticalidad de las subidas se repite en el token de Siren. Protagoniza un rally del 673% en lo que va de año, a pesar de la corrección del 30% que registra en el último mes.

Los triples dígitos de revalorización alcanzan también a kite. Su cotización se aprecia un 150% desde el inicio del año, en una escalada que se ha revitalizado en el último mes.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Líderes por capitalización

La revalorización se mueve por debajo de los tres dígitos en algunas de las mayores criptomonedas de IA por capitalización bursátil. Bittensor, una de las más representativas de este segmento, presenta unos balances más progresivos. Se aprecia un 17% en el último mes, un 46% en tres meses, y suma un 35% en lo que va de año. Fruto de estas subidas, su capitalización asciende a US$ 3.234 millones, una ifra que deja a Bittensor a un paso de entrar en el top 30 de las mayores criptomonedas.

El token de Near Protocol ha traducido el respaldo de los inversionistas cripto en revalorizaciones del 11% en el último mes, y del 53% en tres meses. Estos avances han permitido que su capitalización supere la barrera de los US$ 2.000 millones.

El podio de las criptomonedas ligadas a la IA de mayor capitalización lo completa Internet Computer. Su cotización comparte subidas próximas al 20% tanto en el último mes como en el acumulado a tres meses. Su capitalización se ha elevado así hasta los US$ 1.637 millones.