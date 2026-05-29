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El bitcoin agrava su caída con el vuelco en los ETF

La mayor de las criptomonedas, aplicando términos bursátiles, se adentra ya técnicamente en fase de corrección. El bache, esta vez, se ve agravado por el drástico cambio de rumbo en los flujos procedentes de los ETF.

Por: Expansión

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 10:46 hrs.

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<p>El bitcoin agrava su caída con el vuelco en los ETF</p>

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