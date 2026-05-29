El bitcoin agrava su caída con el vuelco en los ETF

La mayor de las criptomonedas, aplicando términos bursátiles, se adentra ya técnicamente en fase de corrección. El bache, esta vez, se ve agravado por el drástico cambio de rumbo en los flujos procedentes de los ETF.

Un catalizador habitual de subidas en el mercado cripto, los fondos cotizados (ETF) al contado del bitcoin, se han convertido en las últimas semanas en artífice de las caídas que registra la mayor de las criptomonedas.

Durante la primera mitad de mayo el bitcoin se congeló en un rango de negociación muy reducido, entre los US$78.000 y los US$ 83.000. Esta horquilla comprende varios niveles destacados en la cotización de bitcoin, y en particular, las cifras que permitían firmar un "empate" a los inversores institucionales que operan a través de los ETF, al recuperar las pérdidas registradas en los meses anteriores.

Pasada la primera mitad del mes, y después de alcanzar el "empate", el giro bajista ha sido notable tanto en la cotización del bitcoin como en los flujos de los ETF.

La mayor de las criptomonedas firmó máximos por encima de los US$ 82.000 el 11 de mayo. En la jornada de hoy agrava su caída a US$ 73.000, nuevos mínimos de mes y medio. La bajada, en poco más de dos semanas, supera el 10%, un porcentaje que, en términos bursátiles, equivaldría ya técnicamente a una corrección.

Durante este periodo los ETF han soplado en contra del bitcoin. La acumulación de posiciones registrada hasta mediados de mayo ha dado paso a una fase de distribución, con "flujos inconsistentes en ETF", resaltan los analistas de CryptoAdvisors.

Esta inconsistencia se ha agravado en las últimas jornadas, dando lugar a unas de las mayores salidas de ETF desde su lanzamiento, en enero de 2024. En la sesión de ayer, miércoles, los ETF al contado del bitcoin sufrieron su mayor salida desde enero. Los reembolsos superaron a las suscripciones en US$ 733,4 millones, la cifra más alta desde el 29 de enero.

La mayor parte de esta cuantía se concentró en el mayor ETF del bitcoin, el gestionado por BlackRock. Su fondo, IBIT, registró salidas netas de US$ 527,8 millones. Los analistas subrayan que esta cifra es la segunda más elevada desde su estreno, en enero de 2024.

Esta oleada de desinversiones se produjo además un día después de una transacción millonaria que llamó la atención del mercado. Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg, puso de relieve una transacción individual que ascendió a US$ 1.300 millones realizada el pasado martes en el ETF de BlackRock.

La cotización del bitcoin se movía en el momento de este trade en el entorno de los US$ 77.000. Desde entonces, en menos de 48 horas, el bitcoin ha retrocedido un 5%, hasta los US$ 73.000 actuales.

Mayor aversión al riesgo

El flujo negativo procedente ahora de los ETF refleja un clima de mayor aversión al riesgo, especialmente en el mercado cripto, desmarcado esta vez de la mayor firmeza que traslada la renta variable, protagonista de nuevos récords históricos en Asia y Wall Street.

El contexto geopolítico y monetario refuerza la presión, al "situar a los inversores institucionales y minoristas en una posición defensiva", explican los analistas de CryptoAdvisors.

Esta posición defensiva se traduce en desinversiones, más aún después de haber recuperado en los niveles alcanzados este mes las pérdidas acumuladas con anterioridad.

En el conflicto en Oriente Próximo el tiempo juega en contra del bitcoin, y de otros activos con un perfil de riesgo o especialmente sensibles a la evolución del dólar, los intereses de la deuda y los tipos de interés.

La falta de un acuerdo en Irán prolonga las presiones inflacionistas derivadas de la escalada del petróleo, y a su vez, estas tensiones en los precios amenazan con alterar la política monetaria de la Fed. Las esperanzas de rebajas de tipos han dado paso a la posibilidad de subidas de tipos. Con este contexto de fondo, el dólar y los intereses de la deuda comparten subidas, y restan atractivo a inversiones alternativas como el bitcoin, o incluso el oro, también en pleno bache.