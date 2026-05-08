Desde 2012: la historia del vínculo entre los Lería Luksic y A&G

Hace unos meses se conoció la inversión realizada por la familia Lería Luksic en la entidad financiera española de banca privada A&G. La apuesta del grupo chileno llamó la atención, porque aumentaba su participación en la entidad a la cual también ingresó como accionista el tenista Rafael Nadal, junto a un puñado de millonarios latinoamericanos, y al que se sumó recientemente Renato Peñafiel.

El vínculo entre la familia chilena Lería Luksic y el banco privado español A&G nació en 2012, cuando Gonzalo Rodríguez-Fraile, Consejero Delegado de A&G, visitó Chile y realizó una ronda de reuniones con distintos family offices, ocasión en que conoció a los Lería Luksic e inició una relación que con el tiempo se transformaría en una sociedad formal.

En 2019 formalizaron su ingreso a la propiedad del banco, vínculo que han ido consolidando gracias a la estrecha relación con los hermanos Gonzalo y Martín Rodríguez-Fraile, accionistas mayoritarios de la entidad. En las últimas semanas, WildSur, el family office de los Lería Luksic, aumentó su participación desde un 4,7% hasta un 8%, en un proceso de aumento de capital que también atrajo a otros empresarios latinoamericanos.

La familia chilena mantiene además diversos negocios en España en los rubros financiero e inmobiliario, y recientemente sumó a su portafolio una participación en La Cartuja, la emblemática fábrica de loza y porcelana de Sevilla..