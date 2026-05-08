¿Quiénes son los dueños del crucero del brote de hantavirus?

El MV Hondius, donde se declaró el brote de hantavirus que dejó tres personas fallecidas, pertenece a Oceanwide Expeditions, una naviera familiar holandesa fundada en 1993 por Wijnand van Gessel, un empresario conocido por ser pionero en el turismo de expedición moderno. Es una empresa privada e independiente, con sede en Vlissingen, Países Bajos, que opera su propia flota de cinco buques de expedición reforzados para hielo.

El Hondius es el primer barco de pasajeros del mundo con certificación Polar Class 6. Fue construido en los astilleros Brodosplit (Croacia) y entregado en 2019. En 2020 ingresó como socio minoritario Bolster Investment Partners. Hoy, el control mayoritario permanece en manos de la familia van Gessel, siendo Michel, hijo del fundador, director del grupo. Tras el brote, la propia compañía asumió la gestión directa de la crisis con las autoridades sanitarias internacionales.