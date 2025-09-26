El avance empresarial del primogénito de Ana Botín
Con su arribo a Solaria, compañía de energías renovables que integra el IBEX 35, Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola sumó un segundo directorio al compás del crecimiento de sus inversiones que estaban centradas hasta ahora en los negocios inmobiliario y financiero.
Noticias destacadas
Un paso clave en su trayectoria empresarial realizó esta semana Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola, primogénito de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, tras su nombramiento como director de Solaria, compañía de energías renovables con base en Madrid, que cotiza en la bolsa española dentro del IBEX 35. Así, el integrante de la nueva generación de la dinastía concretó su segundo cargo en un directorio de empresas.
El movimiento en la compañía energética es consecuencia del ingreso a la propiedad —con una participación del 9,4% en julio pasado— de Stoneshield Capital, la gestora fundada por Morenés y Juan Pepa. “El Consejo de Administración de Solaria ha acordado designar por cooptación a Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola como consejero dominical de la sociedad”, indicó la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de acuerdo a lo informado este jueves por el diario español Expansión.
Esa operación en Solaria implicó la primera incursión de Stoneshield en la industria de las renovables, y lo hizo asumiendo un rol protagónico al posicionarse como el segundo mayor accionista individual tras el fundador y presidente Enrique Díaz-Tejeiro —que posee un 13,4%—, mientras su familia ostenta el 36,4%, cuota que incluye a sus hijos Arturo (7,5%), Enrique (6,3%) y Miguel (6,5%). Otros accionistas significativos son Morgan Stanley (4,6%), JPMorgan (4,6%), Goldman Sachs (3,7%) y Citigroup (3,1%). Su principal actividad es el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica, con su principal mercado en España y presencia en países europeos como Italia, Portugal y Grecia, además de operaciones en otras latitudes como Uruguay. La trayectoria de negocios
Con su incorporación al directorio de Solaria, movimiento que implicó cambiar la composición de la mesa de seis a siete integrantes, Felipe Morenés —nacido en 1986 y licenciado en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Georgetown— añadió un nuevo frente de acción a una trayectoria empresarial centrada en distintos negocios en el ámbito inmobiliario.
En el marco de sus participaciones en distintas sociedades, Stoneshield posee un 25% en Neinor Homes, una de las compañías líderes en el mercado residencial en España y que, además de la venta tradicional, ha incursionado en las áreas de alquiler residencial y servicios para el sector inmobiliario. Desde esa participación, Morenés ejerció su primera función en un directorio de empresas en 2015, labor que desempeña junto a Juan Pepa.
La cartera de Stoneshield incluye a MiCampus, una de las mayores plataformas de residencias de estudiantes en el sur de Europa; XDC Properties, dedicada a centros de datos; y DeepLabs, generadora de centros de innovación científica.
Previamente, la trayectoria de Morenés incluyó la creación de la firma de servicios financieros Delta Tech Investments y de entidades como la organización sin fines de lucro Empieza por Educar..
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete