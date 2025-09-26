El avance empresarial del primogénito de Ana Botín

Con su arribo a Solaria, compañía de energías renovables que integra el IBEX 35, Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola sumó un segundo directorio al compás del crecimiento de sus inversiones que estaban centradas hasta ahora en los negocios inmobiliario y financiero.

Un paso clave en su trayectoria empresarial realizó esta semana Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola, primogénito de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, tras su nombramiento como director de Solaria, compañía de energías renovables con base en Madrid, que cotiza en la bolsa española dentro del IBEX 35. Así, el integrante de la nueva generación de la dinastía concretó su segundo cargo en un directorio de empresas.

El movimiento en la compañía energética es consecuencia del ingreso a la propiedad —con una participación del 9,4% en julio pasado— de Stoneshield Capital, la gestora fundada por Morenés y Juan Pepa. “El Consejo de Administración de Solaria ha acordado designar por cooptación a Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola como consejero dominical de la sociedad”, indicó la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de acuerdo a lo informado este jueves por el diario español Expansión.

Esa operación en Solaria implicó la primera incursión de Stoneshield en la industria de las renovables, y lo hizo asumiendo un rol protagónico al posicionarse como el segundo mayor accionista individual tras el fundador y presidente Enrique Díaz-Tejeiro —que posee un 13,4%—, mientras su familia ostenta el 36,4%, cuota que incluye a sus hijos Arturo (7,5%), Enrique (6,3%) y Miguel (6,5%). Otros accionistas significativos son Morgan Stanley (4,6%), JPMorgan (4,6%), Goldman Sachs (3,7%) y Citigroup (3,1%). Su principal actividad es el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica, con su principal mercado en España y presencia en países europeos como Italia, Portugal y Grecia, además de operaciones en otras latitudes como Uruguay. La trayectoria de negocios

Con su incorporación al directorio de Solaria, movimiento que implicó cambiar la composición de la mesa de seis a siete integrantes, Felipe Morenés —nacido en 1986 y licenciado en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Georgetown— añadió un nuevo frente de acción a una trayectoria empresarial centrada en distintos negocios en el ámbito inmobiliario.

En el marco de sus participaciones en distintas sociedades, Stoneshield posee un 25% en Neinor Homes, una de las compañías líderes en el mercado residencial en España y que, además de la venta tradicional, ha incursionado en las áreas de alquiler residencial y servicios para el sector inmobiliario. Desde esa participación, Morenés ejerció su primera función en un directorio de empresas en 2015, labor que desempeña junto a Juan Pepa.

La cartera de Stoneshield incluye a MiCampus, una de las mayores plataformas de residencias de estudiantes en el sur de Europa; XDC Properties, dedicada a centros de datos; y DeepLabs, generadora de centros de innovación científica.

Previamente, la trayectoria de Morenés incluyó la creación de la firma de servicios financieros Delta Tech Investments y de entidades como la organización sin fines de lucro Empieza por Educar..