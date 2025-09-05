Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

23 aportantes del fondo de LarrainVial se suman a la querella de Antonio Jalaff por venta de Grupo Patio

Un grupo de aportantes de la serie B del fondo Capital Estructurado I se comprometió a sumarse a la querella por estafa en el proceso de venta de la participación de Jalaff en Grupo Patio, donde acusan que se pagó un 55% del valor real.

Por: S. Burgos y F. Noguera

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 11:08 hrs.

LarrainVial Caso Factop Caso Audios
<p>23 aportantes del fondo de LarrainVial se suman a la querella de Antonio Jalaff por venta de Grupo Patio</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa de inversión inmobiliaria: las 10 comunas con mayor demanda en Chile y cuánto cuesta el metro cuadrado
2
Economía y Política

Terminar programas, límites a gratuidad y congelar sueldos y dotación: expertos proponen medidas para ahorrar US$ 2.000 millones anuales al Fisco
3
Mercados

Altos patrimonios chilenos arriesgan elevadas multas por no declarar impuestos en Estados Unidos
4
Empresas

Patricio Góngora renuncia al directorio de Canal 13 tras reportaje de CHV y niega vínculos con cuentas anónimas
5
Empresas

Quejas por favoritismo hacia subordinada con la que mantenía relación llevaron a la caída del exCEO de Nestlé
6
Economía y Política

Señales de alarma: consumo de drogas aumenta entre los trabajadores en Chile
7
Economía y Política

Control a transferencias: SII prepara para fines de octubre las primeras citaciones a contribuyentes
8
Mercados

Dólar se hunde casi $ 10 a medida que avanza una sesión marcada por negativo reporte de empleo en EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete