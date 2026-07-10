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¿El fin de la saga Masvida? 9 mil médicos socios se juegan su participación en la red de clínicas del sur

El acuerdo que cerró nueve años de guerra con Nexus evitó el remate de Empresas MasVida. Sin embargo, dejó a sus médicos socios frente a una decisión que deberán zanjar antes del 31 de julio: cambiarse a un nuevo plan de salud o arriesgar su participación en Andes Salud. El punto delicado es que, para no perder esa participación, al menos el 90% de los médicos debe aceptar ese cambio.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 16:00 hrs.

Francisco Noguera salud hospital AFP isapres
<p>¿El fin de la saga Masvida? 9 mil médicos socios se juegan su participación en la red de clínicas del sur</p>

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