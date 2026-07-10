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Española Dominion pone a Chile como mercado prioritario de expansión

La multinacional, que cotiza en la Bolsa de Madrid, buscará aprovechar las nuevas oportunidades de colaboración público-privada que se abren en el país, comenzando por el programa de concesiones de recintos penitenciarios en curso. También quiere aumentar su presencia en hospitales, en el negocio de generación y en data centers.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 14:45 hrs.

Sandra Burgos ESPANA empresas empresarios Chile infraestructura expansión
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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