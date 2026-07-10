Española Dominion pone a Chile como mercado prioritario de expansión

La multinacional, que cotiza en la Bolsa de Madrid, buscará aprovechar las nuevas oportunidades de colaboración público-privada que se abren en el país, comenzando por el programa de concesiones de recintos penitenciarios en curso. También quiere aumentar su presencia en hospitales, en el negocio de generación y en data centers.

La multinacional española Dominion puso en 2005 su bandera en Chile, con la integración de la tecnología y del equipamiento médico del Hospital Militar de La Reina. Hoy, con más de dos décadas de trayectoria en el país, la compañía -cotizada en la Bolsa de Madrid desde 2016- se prepara para dar un salto significativo en su presencia local. La empresa, que factura más de 1.045 millones de euros a nivel global y emplea a más de 11.000 personas en más de 30 países, sitúa a Chile como uno de los mercados prioritarios de su estrategia de crecimiento internacional.

"Nuestro plan es expandirnos fuertemente en Chile y presentar todo nuestro portfolio de actividades en el país", afirma Flavio Martinelli, director en Chile de Dominion. La decisión responde tanto al buen desempeño histórico de la compañía en el país como al momento que atraviesa Chile en materia de inversión extranjera. "Creemos que el potencial de negocio en Chile es muy grande por el punto en que se encuentra el país, que está buscando inversión extranjera, y nosotros somos un player internacional que puede contribuir a ese crecimiento", sostiene.

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Operaciones en Chile

Dominion inició actividades en Chile con la integración de tecnología y equipamiento médico del Hospital Militar de La Reina. Desde entonces, la operación local ha crecido hasta sumar más de 1.500 personas contratadas, con una facturación en 2025 que representa cerca del 10% del negocio global de la compañía. "Chile es muy importante para nosotros, nuestro objetivo es reforzar nuestra posición en el país y aportar valor, ya que creemos firmemente en que una visión integral de la tecnología contribuye a la mejora de la productividad y al eficiencia de las infraestructuras", agrega Martinelli.

Hoy la actividad local se concentra en tres frentes: concesiones hospitalarias, redes eléctricas y de telecomunicaciones, y data centers. En salud, Dominion participa como socio e integrador tecnológico en los hospitales de Antofagasta, junto a Sacyr y Toesca, y en el de Buin Paine, con Sacyr como socio En infraestructura trabaja para Enel y CGE en redes eléctricas, y despliega fibra óptica para Telefónica y Claro. También construyó el centro de datos Paine II y desarrolló los primeros sistemas de alerta temprana de tsunamis de la costa chilena, además de sistemas de alerta para aluviones y relaves mineros. Además, presentó como iniciativa privada al MOP, la concesión del sistema de alerta temprana de tsunamis para todo el país.

El plan, sin embargo, va más allá de consolidar lo construido. Según Martinelli, Dominion buscará aprovechar las nuevas oportunidades de colaboración público-privada que se abren en Chile, comenzando por el programa de concesiones de recintos penitenciarios en curso. "Vamos a participar en más concesiones de hospitales que están en fase de de construcción, y también en concesiones de centros penitenciarios, bajo el mismo modelo: como socio de la concesión y como integrador tecnológico de sistemas de seguridad y comunicaciones", explica el ejecutivo.

El otro eje central de la expansión es replicar en Chile negocios que Dominion ha desarrollado con éxito en otros mercados: energías renovables -parques fotovoltaicos y eólico- y soluciones de descarbonización industrial, áreas de amplia experiencia internacional para la compañía.

En generación renovable desarrolla parques fotovoltaicos en República Dominicana e Italia, entre otros; en descarbonización y economía circular gestiona tratamiento de aguas y valorización de residuos en España, eficiencia energética industrial en Australia y demolición controlada en Estados Unidos. "Tenemos mucho expertise en energía renovable y descarbonización, en transición energética, digital, industrial y medioambiental, que hoy no estamos desplegando en Chile pero sí en otros países. A eso queremos apuntar", señala el ejecutivo.

Esta apuesta se enmarca en la estrategia global de Dominion, organizada en dos áreas: Global Dominion Tech-Energy (GDT), enfocada en transición energética y digital, y Global Dominion Environment (GDE), centrada en transición industrial sostenible. Esta última facturó 471,8 millones de euros en 2025 y ha sido identificada como uno de los principales motores de crecimiento futuro del grupo a nivel mundial.

Para Dominion, llevar ese portafolio completo a Chile implica no solo diversificar su operación local, sino también consolidar el rol que ha construido durante dos décadas como socio de largo plazo en proyectos de infraestructura crítica.

“En los proyectos que hemos hecho en Chile, como los hospitales, mantenemos un rol de permanencia: hacemos el proyecto con visión de partner y continuamos operando”, resume Martinelli.

Con la nueva cartera de concesiones que se abre en el país, la compañía busca convertir a Chile en una de las plataformas prioritarias de su crecimiento internacional.