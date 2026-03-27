El enmarañado ambiente que espera a la reforma tributaria en el Congreso

La semana que termina, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sorteó su primera prueba de fuego en el Congreso, mucho más rápido de lo que se esperaba, aunque con dificultades y dejando una estela de efectos políticos que ya se empiezan a vislumbrar. El brazo derecho del Presidente José Antonio Kast debutó ante el Poder Legislativo acorazado con el proyecto del Gobierno para mitigar los efectos del alza de los combustibles, producto del recrudecimiento de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Se tramitó y se lo aprobaron en tiempo récord, cumpliéndose el cronograma que La Moneda se había fijado para tal efecto.

Pero, teniendo todo a su favor, el secretario de Estado no supo aprovechar a fondo el escaso margen que tenía la oposición para ejercer su “derecho a pataleo”, como confesó un diputado opositor convencido de que, ante el proyecto, el sector “estaba en un zapato chino”, porque era imposible rechazarlo. Si bien, al inicio de la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara, Quiroz mostró cierta flexibilidad al anunciar una indicación para incluir a los buses de transporte escolar, una solicitud compartida por el oficialismo y la oposición. El ministro se negó a ceder a la petición de las distintas oposiciones de que no incluyera a las PYME en el tope de 31% de deducción de sus débitos fiscales, que se estableció para las empresas hasta el 30 de septiembre. La autoridad no vio la señal nada sutil que le envió el sector al rechazar el artículo 4, que hace referencia al tema. De hecho, aunque fue aprobado de todos modos, ese artículo fue rechazado por Boris Barrera (PC), Jorge Brito (FA), Carlos Bianchi (indep. PPD), Priscilla Castillo (DC) y Juan Valenzuela (PDG).

Con este antecedente, la iniciativa llegó a la Sala de la Cámara, con la definición de las oposiciones de rechazar el artículo en disputa. Y fue necesaria la intervención del ministro del Interior, Claudio Alvarado, para resolver la disyuntiva. Al conocer la postura de la DC y el PPD, fue él quien llegó a acuerdo con estas bancadas para introducir una indicación que dejara fuera de la medida a las PYME, con lo que abrochó el respaldo de la oposición al artículo, dejando sin piso la propuesta de Quiroz de incluir el tema en el proyecto de “reconstrucción nacional” que ingresará, según aseguró, el 01 de abril, aunque este viernes trascendió que será finalmente el 7 de abril.

Oposición en guardia

Sin embargo, la tramitación de la iniciativa dejó un clima complejo en el Congreso. Pues la oposición no está disponible para respaldar la reforma tributaria incluida en el proyecto de “reconstrucción nacional”, especialmente la medida de rebaja del impuesto de primera categoría de 27% a 23%, bajo el argumento de que resulta “contradictorio” bajar el impuesto a las empresas en un escenario fiscal como el descrito por el Ejecutivo.

Sobre el ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), recaerá la responsabilidad política de las negociaciones con el Congreso y está optimista. Consultado sobre el tema, expresó a Señal DF que “confío en que el proyecto de reconstrucción tendrá apoyo en ambas Cámaras”, ello porque “se trata de medidas que permiten crear mayor crecimiento económico y más y mejores empleos. No podemos seguir estancados, Chile debe pegar un gran salto hacia una mayor prosperidad y bienestar para todas las familias”.

El principal problema es que las bancadas de la DC y el PDG quedaron resentidas por la forma como se tramitó el proyecto de “emergencia energética” y con la actitud asumida por Quiroz, a quien perciben como “poco abierto a los acuerdos”. El jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, asegura que en sus partidos se quedaron con “una sensación de injusticia”, porque el alza de los combustibles le pega a la clase media, pese a las medidas que atenúan sus efectos.

Aunque estarán abiertos al diálogo, aclara, también asegura que, en el marco de la reforma tributaria, pondrán sus puntos sobre la mesa y espera que “el Ejecutivo se abra a recoger nuevas ideas, desde sensibilidades distintas a la cual representa (…) y piensen en ampliar la mirada de las propuestas, si quieren aprobar las suyas”.

Desde la DC, la integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Priscilla Castillo, está convencida de que “el ambiente está tenso y desfavorable para una reforma tributaria que favorezca a la gran empresa”. Y pone el acento en que “las formas que ha utilizado el Gobierno no son las más adecuadas”. Para la diputada es una “absoluta contradicción” que, junto con el alza de las bencinas, se pretenda bajar el impuesto de primera categoría. Y anunció que como bancada DC no están disponibles para aprobar esa medida.

Con una mirada similar, analiza el escenario el subjefe de la bancada independiente-PPD, Héctor Ulloa, para quien el clima quedó “revuelto” y también ve difícil que la oposición esté disponible para rebajar impuestos, especialmente el corporativo. Y coincide en que la falta de experiencia política de Quiroz no contribuye a facilitar acuerdos. Una queja que se repite en el mundo opositor, que, a pesar de sus múltiples diferencias, se unió tras las críticas al jefe de la billetera fiscal.

No obstante, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Agustín Romero, hace una buena evaluación del estreno del ministro de la cartera en el Congreso. Si bien reconoce que le falta experiencia política, asegura que “aprende rápido” y que “va a estar preparado” para enfrentar la tramitación del proyecto de “reconstrucción nacional”. Y aunque reconoce que el ambiente con que llegará la iniciativa al Congreso no es el mejor y será un “proceso difícil”, le resta dramatismo a eso, porque está convencido de que la oposición no renunciará a sus “shows” y “siempre se va a oponer a todo”.

