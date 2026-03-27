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Factor económico

El enmarañado ambiente que espera a la reforma tributaria en el Congreso

Luego de la tramitación de las medidas para mitigar el alza de los combustibles, el clima quedó bastante tenso y todo hace prever que la oposición no le hará igual de fácil al Gobierno el avance del proyecto de “reconstrucción nacional”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 20:00 hrs.

Claudia Rivas
<p>Claudio Alvarado y Jorge Quiroz. Foto: Presidencia.</p>

Claudio Alvarado y Jorge Quiroz. Foto: Presidencia.

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