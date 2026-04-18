Hacienda: la comisión que se robará las miradas esta semana

La próxima semana está marcada en el calendario como aquella en la que ingresará al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, el proyecto de reactivación económica, que se ha hecho esperar y pese a ello ha sido el principal tema de debate y conversación, tanto en el Parlamento como fuera de él. Después de la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, el miércoles pasado, donde confirmó algunas de las medidas de la iniciativa que ya habían trascendido, los parlamentarios del oficialismo y de las filas opositoras comenzaron a tomar posiciones.

De hecho, se sabe que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el republicano Agustín Romero citará a la instancia para una hora después de que se dé cuenta del proyecto en la Sala, lo que ocurriría el martes 21. La idea es comenzar inmediatamente con la tramitación que, en el oficialismo, esperan venga desde el Ejecutivo marcada por la premura del tiempo, con urgencia de discusión inmediata, es decir que la iniciativa debe pasar en seis días por todo el proceso, en cada corporación.

Hasta ahora, se sabe que el proyecto ingresará con urgencia, pero se desconoce aún cuál exactamente. De ahí que los más entusiastas diputados de gobierno breguen para que se le ponga discusión inmediata, argumentando que tendrán los votos en la Sala, al igual que en la comisión.

Al respecto es relevante mencionar que, como prácticamente todas las comisiones de la Cámara, la de Hacienda también tiene mayoría de integrantes de gobierno, lo que asegura la aprobación de los mensajes del Ejecutivo. De los 13 cupos, ocho están en sus manos: republicanos (3), libertarios (1), UDI (2), RN (2). Los cinco restantes se dividen entre las oposiciones, donde la DC tiene uno; PC (1), PPD-indep. (1), FA (1) y PDG (1).

Por lo que no es precisamente un misterio cuál es el resultado más probable a la hora de votar, tanto en general como en particular, el proyecto en esta instancia. Donde sí es más difícil predecir el desenlace de la votación es en la Sala de la Cámara, donde a los partidos de gobierno les faltan dos votos para tener una simple mayoría, con la que el polémico proyecto podría continuar su tramitación sin sobresaltos en el Senado.

No obstante, en el oficialismo están convencidos que tendrán los votos también para la Sala, lo que se puede deber a que el mismo jueves -día siguiente de la cadena de Kast- el ministro del Interior, Claudio Alvarado, comenzó a reunirse con representantes de bancadas que resultarán clave llegado el momento de votar en la Sala, como es el caso del Partido de la Gente (PDG).

En cualquier caso, entre estos diputados ya se vieron algunas diferencias internas, ya que algunos han mostrado más disposición que otros de sus pares a apoyar la iniciativa del Ejecutivo.

En este artículo, Señal DF intentó conocer la postura de todos los integrantes de la Comisión de Hacienda sobre algunos puntos a los que se refirieron muchos de ellos, aun antes de tener la confirmación de que estarían incluidas en el proyecto; sin embargo, tres no respondieron la encuesta, el independiente en la bancada PPD Carlos Bianchi, el representante del PDG en la instancia; Juan Manuel Valenzuela y el frenteamplista Jorge Brito (uno de cada una de las oposiciones).

Y entre quienes sí expresaron su parecer sobre las medidas consultadas, algunos explicitaron que de todos modos es necesario esperar para ver cómo ingresa, efectivamente el proyecto y si existe la posibilidad de hacerle cambios para mejorarlo o no.

Sólo un militante oficialista rechazó y otro se abstuvo en un ítem, pero la mayoría del sector aprobó todo, aun cuando en la argumentación algunos mostraron interés en hacer algunos cambios.