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Factor económico

Quiénes protagonizarán el debate tras bambalinas del proyecto de reconstrucción

Los parlamentarios han desplegado una red de expertos para asesorarse de cara a la tramitación del proyecto anunciado por el gobierno. El oficialismo se apoyará en sus históricos asesores: la Fundación Jaime Guzmán, Ideas Republicanas y el Instituto País. La oposición, en tanto, articuló una red de centros de pensamiento progresista que incluye economistas, ex ministros y ex dipres.

Por: Belén Vásquez

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 20:00 hrs.

<p>Roberto Zahler, Osvaldo Rosales, Álvaro García, Carlos Ominami, Lissette Henríquez, Andrea Bentancor, Ana María Correa, Luis Eduardo Escobar y Nicolás Grau</p>

Roberto Zahler, Osvaldo Rosales, Álvaro García, Carlos Ominami, Lissette Henríquez, Andrea Bentancor, Ana María Correa, Luis Eduardo Escobar y Nicolás Grau

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