Quiénes protagonizarán el debate tras bambalinas del proyecto de reconstrucción

Los parlamentarios han desplegado una red de expertos para asesorarse de cara a la tramitación del proyecto anunciado por el gobierno. El oficialismo se apoyará en sus históricos asesores: la Fundación Jaime Guzmán, Ideas Republicanas y el Instituto País. La oposición, en tanto, articuló una red de centros de pensamiento progresista que incluye economistas, ex ministros y ex dipres.

Para enfrentar el debate del proyecto de Reactivación y Desarrollo Económico y Social, los parlamentarios han intensificado los contactos con distintos expertos que los han asesorado en diversas materias relacionadas, que van desde entender el sistema tributario hasta evaluar el impacto que podrían tener las medidas anunciadas a nivel económico y social, en el caso de la oposición; así como tener insumos a la mano para defender lo propuesto, en el caso del oficialismo.

En esa línea, cada sector ha tejido sus propias redes dentro del mundo económico, legislativo y social, procurando que quienes los asesoren los surtan de los insumos suficientes para afrontar el debate. En este mapa hay históricos como la Fundación Jaime Guzmán y otros que comienzan su articulación, como la Red de Centros de Pensamiento Progresistas.

En la oposición

Desde hace varias semanas varios economistas vinculados a la centroizquierda han refutado las cifras que entrega el gobierno y han afirmado que este proyecto beneficia a los grandes contribuyentes y merma la recaudación fiscal.

Para dar curso al trabajo, doce centros de pensamiento ligados al sector se han articulado en la Red de Centros de Pensamiento Progresista, cada uno con un representante, cuyo objetivo es abordar los desafíos que les plantea la agenda del gobierno y dar apoyo técnico a los parlamentarios.

Esta red está integrada por el Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo XXI, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), Centro Democracia y Comunidad, Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Fábrica Chile, Observatorio de Políticas Económicas (OPES), Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata y La Casa Común.

A Igualdad lo representa Ricardo Solari; a Nodo XXI, Camila Miranda; a Horizonte Ciudadano, Eolo Tendero; a Chile 21, Carlos Ominami; a ICAL, Fernando Carmona; a Democracia y Comunidad, Luis Ruz; a Rumbo Colectivo, Thomas Leighton; a Fábrica Chile, Nicolás Freire; OPES, Nicolás Bohme. Los tres restantes están aún en definición.

A propósito de los anuncios de la cadena nacional del miércoles, los técnicos de la Red de Centros ya están trabajando en un análisis de las medidas implicadas. De eso van a salir minutas de análisis que se comparten a los partidos y parlamentarios interesados de la oposición y también a través de la Red de centros de pensamiento.

Ese trabajo está a cargo de un diverso grupo de economistas. Ya está confirmada la participación de Ricardo Martner, Osvaldo Rosales, Nicolás Grau, Mario Castillo, Lysette Henríquez, Francisco Meneses, Eugenio Rivera, Carlos Ominami, Andrea Bentancor, Ana, María Correa, Mauricio Pardo, Pablo Jorquera, Nicolás Bohme, Luis Eduardo Escobar, Francisco Gómez y Roberto Zahler.

Escobar cuenta que “durante la campaña presidencial armamos un equipo que se entiende bien, que coincide en gran parte de las ideas matrices que impulsaron la campaña, y creemos que eso nos da una base para seguir trabajando juntos con el apoyo activo de más gente que se va sumando a este esfuerzo, así que creemos que podemos jugar un papel de mediano plazo haciendo propuestas hacia el futuro”.

Esta Red ya se ha reunido con senadores del Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Comunista y Fabiola Campillay. Sin embargo, su labor no se remite solo a la Cámara alta, también considera a los diputados, a quienes ya se les han hecho llegar distintos insumos. Uno de ellos se le entregó este lunes y es un balance preliminar del primer mes de gobierno.

Otros nombres que también han sido sondeados, pero no han sido confirmados son el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y el exbiministro de Economía y Energía, Álvaro García. Cercanos al primero indican que por el momento prefiere mantenerse al margen de este tipo de instancias. Con García, en tanto, el PPD ha llevado adelante conversaciones pero por ahora no hay nada cerrado.

Dentro de los apoyos técnicos, más no integrantes de la Red, está también el excoordinador de Política Tributaria de Hacienda, Diego Riquelme; y el exsubsecretario del Trabajo, Mauricio Jelvez.

En el oficialismo

La UDI, RN y Republicanos, en tanto, tienen cada uno su centro de pensamiento de confianza. Los gremialistas trabajarán con un equipo liderado por el coordinador legislativo de la Fundación, Arturo Hasbún, además de otros miembros que están en definición. El director ejecutivo del Instituto Libertad, Michael Comber, centro con el que trabajará RN, explica que “se está buscando contar con un universo de economistas, sobre todo con experiencia pública, que puedan colaborar en la revisión. No van a ser redactores de nada, pero sí van a participar de una mesa donde se busca colaborar en las propuestas”.

El partido de gobierno será apoyado por un equipo encabezado por la directora ejecutiva de Ideas Republicanas, Carmen Soza, acompañada por la subdirectora, Andrea Barros, y el coordinador legislativo, Juan Eduardo Guzmán. Soza detalla que “la misma mesa tributaria que trabajó en el programa de gobierno también sigue ayudando. Algunos entraron al gobierno, otros siguen asesorando desde afuera y nos van a seguir apoyando y ayudando a los parlamentarios de la Comisión de Hacienda sobre todo en este proceso”.

Además, Libertad y Desarrollo también aparece dentro del mapa, pero no con un rol tan preponderante en este debate. Dicen que por ahora, se han centrado en elaborar insumos y estar disponibles ante dudas y requerimientos de parlamentarios oficialistas.