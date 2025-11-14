Click acá para ir directamente al contenido
Goldman Sachs desafía la historia, predice otra 'década prodigiosa' en Bolsa

La entidad de Wall Street espera que el crecimiento de los beneficios empresariales permita generar buenos retornos de aquí a 2035, sin necesidad de elevar más los múltiplos de valoración.

Por: Expansión

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 19:54 hrs.

<p>Foto: Reuters</p>

