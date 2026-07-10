Level reduce vuelos Santiago-Barcelona, en medio de ajustes en la compañía

Problemas operativos y una flota tensionada obligan a la aerolínea a recortar frecuencias y cerrar rutas clave a Estados Unidos.

La aerolínea que conecta Barcelona con el mundo, Level, está atravesando un repliegue en sus rutas justo en plena temporada alta europea. En los últimos días se confirmó el fin de sus vuelos a Boston y Los Ángeles, los que dejarán de operar después de mediados de octubre. Ambos destinos se suman a San Francisco, ruta que ya había sido suspendida en abril.

Pero no son las únicas. La compañía del grupo IAG reducirá de forma significativa su operación este verano europeo, con cuatro de sus siete rutas afectadas, según reportó el medio español La Vanguardia.

Boston pasará de siete a tres vuelos, Nueva York de siete a seis, Los Ángeles de siete a cuatro y Santiago de Chile de cuatro a tres. En contraste, Miami, Buenos Aires y Lima —esta última inaugurada en junio— se mantienen, por ahora, sin cambios en su programación.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La prensa española consigna que la medida responde a problemas con tres Airbus A330-200 que utiliza Level y serán retirados del servicio. Entre los problemas están el estado del equipamiento en cabina y asientos lo que ha complicado las operaciones.

Cabe señalar que la compañía cuenta con una flota de siete aviones y este 2026 debía incorporar un octavo aparato que aún no ha llegado.

El ajuste ocurre, además, en un momento clave para la compañía. A fines de 2025, Levelcompletó su transición para operar como aerolínea independiente, separándose de Iberia, de la que había colgado como marca comercial desde su nacimiento en el 2017. Este último movimiento buscaba consolidar su crecimiento y reforzar su posición en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde ha logrado convertirse en un actor relevante del largo radio, con cerca de un 16% de participación.