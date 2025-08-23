Pardow inaugurará en Osaka la Semana de las Energías Limpias e Hidrógeno Verde
La iniciativa, liderada por el ministro de Energía busca posicionar a Chile como líder global en la transición energética.
El ministro de Energía, Diego Pardow, inaugurará este domingo la Semana de las Energías Limpias e Hidrógeno Verde en el pabellón de Chile en la Expo Osaka 2025, la exposición universal que reúne a más de 160 países y que ya ha sido visitada por más de 10 millones de personas desde su apertura en mayo. El lema: “Si es hidrógeno verde, el mundo comienza por Chile”.
La actividad busca posicionar al país como un actor global clave en el desarrollo del hidrógeno verde, a través de una activación especialmente diseñada para la ocasión. La muestra destaca en cifras los avances del país en energías limpias.
La propuesta incluye un recorrido audiovisual que presenta imágenes y paisajes de las regiones de Antofagasta y Magallanes, zonas estratégicas en el desarrollo energético nacional. También se exhiben testimonios de hombres y mujeres que lideran este cambio desde la academia, la industria y los territorios.
A la ceremonia de inauguración asistirán los gobernadores regionales de Antofagasta, Ricardo Díaz, y de Magallanes, Jorge Flies. El evento contará con la presencia de representantes de asociaciones clave del sector, como la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (Anesco), la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol) y H2 Chile, así como una delegación de estudiantes de educación técnico-profesional que forman parte del proyecto educativo H2 Grand Prix, que busca formar capital humano en tecnologías limpias.
