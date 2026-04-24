La IA versus bancos centrales

Resultados de empresas, tasas de interés y datos económicos coinciden en una semana de alta intensidad para los mercados.

Difícil pedir una semana más cargada. En los próximos siete días reportan cinco de las “Siete Magníficas”, deciden los cuatro grandes bancos centrales —Fed, BCE, BOE y BOJ—, y se conoce la primera estimación del PIB del primer trimestre en EEUU y la Eurozona, junto con nuevas cifras de inflación de marzo.

Pude sentir el agotamiento del mercado y la volatilidad que podríamos enfrentar en ese primer párrafo. Todo esto, dejando a un lado los eventos en Irán, porque con honestidad es muy difícil predecir el desenlace de las negociaciones.

Sí sabemos que la próxima semana veremos las dos principales fuerzas que mueven al mercado enfrentarse: el optimismo en torno a la IA y el estado de la economía.

Primero, la fuente del optimismo: el acelerado desarrollo de la IA con las multimillonarias inversiones que requiere. Inversiones que, como dijo Axel Christensen de BlackRock en Primer Click, generan un efecto de cascada a otras industrias y países fuera de EEUU, incluido Chile.

Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta reportarán sus resultados el 29 de abril, seguidos por Apple al día siguiente. Los reportes de cada una de estas empresas llegan precedidos de anuncios de alianzas o inversiones y altas expectativas para los márgenes y utilidades. Se espera en promedio alzas de entre 13% y 18% en los ingresos y cifras similares para las utilidades. También serán importantes las revisiones en los planes de inversión previstos para este y el próximo año.

La preocupación de un exceso de inversiones en el desarrollo de infraestructura de IA ha cedido un poco en el mercado. Hay cada vez un mayor convencimiento de que ese desarrollo es necesario. Pero los inversionistas comienzan a exigir resultados.

Para Microsoft y Amazon el foco estará en el crecimiento de sus servicios de IA en la nube. Por su parte, Meta y Alphabet deberán probar sus fórmulas para monetizar sus inversiones.

En el caso de Apple, los inversionistas también querrán escuchar más detalles de la dirección que tomará la empresa cuando John Turner asuma como CEO en septiembre. Hay temor de que Turner sea un “CEO de continuidad” cuando el mercado considera que Apple requiere de un nuevo salto, similar al que fue el iPhone, en IA.

Bancos centrales en pausa

Los bancos centrales disputarán algo del protagonismo a las acciones tecnológicas. No se esperan movimientos de tasas, ni siquiera de parte del Banco de Japón (BOJ), que abre la semana con su decisión el 28 de abril. Previo a la guerra en Irán, el mercado tenía previsto que el BOJ avanzara con su plan de normalización monetaria, pero el impacto económico del cierre del estrecho de Ormuz cambió el escenario. Comentarios recientes apuntan a que los banqueros centrales japoneses optarán por esperar, aceptar la presión inflacionaria por el aumento de los combustibles para no agravar la presión sobre la economía.

Se espera que los otros grandes bancos centrales sigan una pauta similar. El foco como siempre estará en la Reserva Federal, que anuncia su decisión el 29 de abril. Los futuros de tasas muestran que se da por sentada una pausa en esta reunión, pero el mercado todavía espera al menos un recorte en la segunda mitad del año.

Analistas también querrán escuchar a Jerome Powell referirse a sus planes de permanencia en el banco central, si Kevin Warsh es finalmente aprobado por el Senado como próximo presidente de la Fed.

Para los emisores europeos (BCE y BoE) las expectativas también apuntan a una pausa, en sus decisiones del 30 de abril. Pero con Europa como una de las regiones más vulnerables al alza del precio del petróleo y gas por la guerra en Irán, el mercado cree que será inevitable al menos un alza de tasas hacia fines de año.

La inflación en Reino Unido ya saltó a 3,3% en marzo, alejándose del 2% meta. La Eurozona también vio un salto de la inflación en marzo a 2,6% tras una lectura de 1,9% en febrero. Se espera que el primer cálculo que se publica el jueves 30 muestre la inflación cerca de 3%.

El dato de la Eurozona llegará acompañado, además, de la primera estimación del PIB del primer trimestre. Analistas proyectan que la guerra en Irán habría provocado un estancamiento (0% variación trimestral) por el impacto a partir de marzo.

Estados Unidos también publicará el primer cálculo de su PIB del primer trimestre el jueves 30, pero -contrario a Europa- se espera ver un repunte de la actividad, con un crecimiento esperado de entre 1,3% y hasta 1,9% en las proyecciones más optimistas.

El mercado además recibirá las primeras señales del impacto económico causado por la guerra en Irán en las economías del G7 con la publicación de los índices PMI preliminares de abril, elaborados por S&P Global.

En la región

La próxima también será una semana de intensa actividad para los bancos centrales de la región. Es el emisor chileno el que anuncia primero su decisión (martes 28), seguido el jueves 30 por sus pares de Brasil y Colombia.

Los actores del mercado local esperan que el Banco Central mantenga la tasa en 4,5%. Al igual que otros emisores, el chileno optaría por esperar el desenlace en Irán antes de aprobar un cambio en los tipos. Su decisión se vería apoyada por un esperado repunte en indicadores clave como una baja en el desempleo (miércoles 29) ventas de retail y producción de cobre y manufacturas (jueves 30).

Más complicadas serán las reuniones de los emisores de Brasil y Colombia. El Copom brasileño enfrenta presión desde el sector privado que acusa el alto nivel de la tasa de referencia (14,75%) como un factor que limita la actividad. Los emisores brasileños decepcionaron con un recorte de solo 25 puntos base en su reunión de marzo, y se espera que el 29 de abril opte por una pausa en el esperado ciclo de bajas, dado que la inflación se aceleró más de lo esperado en marzo.

Para los banqueros centrales colombianos la presión es desde la política. El gobierno de Gustavo Petro ha lanzado una campaña directa de ataque contra el emisor, acusando que actúa en “beneficio de los banqueros”. La reunión de marzo concluyó con el retiro en protesta del ministro de Hacienda, contrario al alza de 100 puntos base que llevó la tasa a 11,25%. El ministro no ha confirmado su asistencia el 30 de abril, lo que impediría que se lleve a cabo la reunión programada.