Santander reina en bolsa entre los gigantes de la banca mundial
El banco presidido por Ana Botín lidera el incremento de la capitalización.
Noticias destacadas
Nadie ha podido hacer sombra a Santander en bolsa en los últimos doce meses. Junto al BBVA, son los que más capitalización bursátil han ganado entre los 25 gigantes del sector mundial.
La escalada del Santander ha sido empinada, después de casi duplicar su tasación en b olsa entre el tercer trimestre de 2024 y la misma fecha de 2025 y alcanzar los US$ 155 mil millones. Es un impulso que le ha permitido ganar 10 posiciones en el ránking y cerrar septiembre como el decimoséptimo mayor banco del mundo, según la firma de análisis Global Data.
Santander ha adelantado en su carrera a UBS, China Merchants Bank y Toronto-Dominion Bank. También a los dos italianos de la lista, UniCredit e Intesa. Ahora ya solo tiene a un europeo por encima: el HSBC. Pero la distancia es importante, porque la entidad británico-asiática supera los US$ 241 mil millones de valor en Bolsa.
La liga de los grandes
BBVA ha mejorado su capitalización bursátil menos que Santander. La subida es del 77,4% en los cuatro trimestres, hasta los 95.200 millones de euros a cierre de septiembre. Pero es la segunda revalorización más alta entre los grandes bancos y lo ha propulsado desde el puesto 40 del mundo que tenía el año pasado hasta el 25 actual, de lleno en la liga de los gigantes.
España e Italia son los únicos países europeos con dos integrantes en el top 25. Reino Unido solo tiene uno, ya que Barclays hace tiempo que abandonó las alturas, y Francia se ha quedado sin representantes. Las zozobras de la economía y la política galas han pasado factura a sus bancos y especialmente a BNP Paribas, que hasta hace poco superaba a Santander por capitalización.
En Alemania, Deutsche Bank ha salido de la crisis, pero todavía está lejos de los puestos destacados y el débil crecimiento germano tampoco le está sirviendo de mucha ayuda.
JPMorgan, en lo alto
La escasez de bancos europeos contrasta con el dominio de Estados Unidos y China. JPMorgan es el líder mundial a muchos cuerpos de distancia del resto. Con más de US$ 747.300 millones de capitalización bursátil, es más grande que los dos siguientes juntos.
La primera de esas dos posiciones es para Bank of America y sus casi US$ 330.000 millones de valor bursátil al cierre del tercer trimestre. La segunda, para el banco chino más grande: ICBC.
Hay cinco bancos estadounidenses entre los 10 primeros de la clasificación y siete en el top 25. China tiene cinco en total, cuatro de ellos en los puestos más altos. España, Italia y Canadá son los siguientes países con más representación, porque las naciones restantes solo tienen un integrante en el ránking. Es el caso de Reino Unido, Japón, Australia, India, Suiza, Singapur y Arabia Saudita.
No hay ninguno entre los 25 que valga ahora menos que hace un año. Hay subidas casi testimoniales, como el 4,4% del indio HDFC Bank, pero solo hay otra de menos de dos dígitos y siete que superan el 50%, incluidas las de Santander y BBVA.
La media de revalorización del top bancario mundial es del 34,3% en doce meses y eso lleva la capitalización bursátil conjunta de los grandes del sector hasta los US$ 5,60 billones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete