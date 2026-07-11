Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Señales financieras
Señales financieras

Expertos calculan el reajuste en los portafolios de las AFP: hasta US$ 7 mil millones entrarían a la bolsa chilena

Bancos y académicos coinciden en que el nuevo régimen impulsará la inversión en acciones locales y reducirá la exposición a renta fija extranjera, pero difieren sobre el impacto que tendrá en la deuda chilena.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Bolsa chilena AFP PIB inversiones inversión Francisco Noguera
<p>Expertos calculan el reajuste en los portafolios de las AFP: hasta US$ 7 mil millones entrarían a la bolsa chilena</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Contraloría destapa irregularidades por $ 1.847 millones en Corporación Municipal de Castro por gestión de licencias médicas
2
Economía y Política

Tras amenaza de descuelgue del PPD, Quiroz se resigna y retira indicación que rebajaba el impuesto corporativo a 22% en la ley miscelánea
3
Economía y Política

El mercado anticipa que la economía habría registrado en junio su primer crecimiento tras cinco meses consecutivos de caídas
4
Mercados

La disputa por los nuevos millonarios: quién está captando el creciente segmento de altos patrimonios en Chile
5
Señal DF

El aterrizaje de Jorge Gómez y su círculo de hierro en Codelco
6
Señal DF

El sello chileno de Brandon Craig, el nuevo CEO de BHP
7
DF MAS

La empresa chilena detrás del retiro de arándanos en EEUU
8
Señal DF

Hard discount, el nuevo orden en supermercados que desafía a los proveedores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete