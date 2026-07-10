Los escenarios de Blumar para sortear la dura crisis en su mayor recurso pesquero

La caída de 70% en las capturas de jurel por efecto de El Niño se tradujo en un retroceso de 45% en la producción de congelados a marzo -negocio que aportó casi un tercio de las ventas consolidadas- poniendo a prueba la capacidad de la empresa para sortear este año que partió con una desaceleración de su división salmonera.

El barco "Don Alfonso" -parte de la flota de la empresa Blumar- integró el grupo de 13 embarcaciones industriales que realizaron un masivo despliegue logístico en aguas situadas entre las regiones del Biobío y de Tarapacá en busca de jureles adultos aptos para la captura comercial ante el fuerte retroceso en su disponibilidad.

De esta forma, la compañía -creada en 2011 tras la fusión entre Pesquera Itata y El Golfo- constató de primera mano la magnitud de la actual escasez: hacia fines del primer semestre el recurso prácticamente había desaparecido de las costas, y las pocas especies detectadas tampoco poseen la talla mínima exigida o están en zonas accesibles. Las grandes perjudicadas fueron las capturas del sector industrial, que a estas alturas del año quedaron estancadas en un poco más del 30% de la cuota anual de jurel, mientras en el quinquenio anterior habían superado el 80%.

En ese marco, Blumar acusó un déficit de 70% en las capturas proyectadas de jurel al cierre de junio pasado, como señaló el gerente de Negocios Pesca de la firma, Ignacio Mir, esta semana a DF dando cuenta del impacto sobre esta actividad cuyo principal producto es el jurel congelado, que en el primer trimestre de 2026 representó casi un tercio de sus ventas globales en el primer trimestre de 2026, y un promedio en torno a 20% durante el año pasado.

El curso de los acontecimientos puso atención sobre las implicancias para el sector industrial. En el caso de Blumar, entre enero y marzo acusó un retroceso de 45% en la producción de jurel congelado debido a la menor captura. "El fenómeno de El Niño generó un aumento de la temperatura superficial del mar, alterando el patrón normal de migración del jurel, provocando un desplazamiento de los cardúmenes de peces adultos a zonas de aguas más frías y una abundancia de peces juveniles en las zonas normales de pesca, situación que se comenzó a detectar a partir de mediados de febrero pasado”, describió la empresa.

Este escenario implica para "la industria en general y para Blumar en particular, una presión operacional relevante porque reduce la disponibilidad de la materia prima, limita la producción de jurel congelado y puede afectar la utilización de las plantas, que no se están usando al 100% de capacidad”, señaló Paloma Iturrieta, analista de Corporaciones y Proyectos en Feller Rate.

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A la fecha, el retroceso a nivel productivo no se ha evidenciado en los resultados del negocio pesquero de Blumar. En esta área, el jurel congelado aportó el 29% de las ventas -fue el principal ítem de ese segmento aportando el 52% (US$ 98 millones) de los ingresos globales a marzo (US$ 192 millones)- tras un alza de 74% a US$ 55 millones gracias a un 23% de mayor volumen y precios superiores en 42%. En este desempeño fue determinante la liquidación de inventario del cierre 2025”, en los mercados internacionales que lideran países de Africa, dijo la compañía.

Así, a marzo de 2026, “no se evidencian presiones financieras porque los buenos precios y volúmenes vendidos compensaron, a pesar de que la cuota de captura fue menor”, subrayó Iturrieta.

Las semanas decisivas

La mirada de los analistas está puesta en la evolución del escenario de capturas y las ventanas de pesca que se abran en las semanas que restan de esta temporada hasta agosto.

Desde Feller anticiparon para el caso del desempeño de Blumar "presiones transitorias en los próximos trimestres" pero acotaron que su segmento pesquero "no solo se concentra en jurel congelado, sino que también tiene harina y aceite de pescado, cuyos precios promedio y volúmenes vendidos aumentaron”,

A juicio de Patricio Del Basto, jefe de analistas de Finanzas Corporativas de Humphreys, “si bien la menor disponibilidad de jurel durante 2026 ha afectado los volúmenes de captura, en principio, este tipo de eventos debiese ser de carácter transitorio, aunque la evolución dependerá de las condiciones ambientales de los próximos meses”.

Junto con coincidir en que el factor oceanográfico asociado a las mayores temperaturas del mar "hasta ahora parece más bien puntual y no existen antecedentes suficientes para poder concluir que es algo permanente”, desde Feller acotaron que, hacia adelante, el foco estará en monitorear la normalización de las capturas y el agotamiento de los inventarios disponibles, y si la compañía "logra seguir compensando los menores volúmenes con los precios promedio, donde también inciden contextos como lo que sucede en Perú, que también tuvo menores capturas de anchoveta”, por efecto de El Niño.

Diversificación a prueba

Al cierre de 2025, el área pesquera de Blumar arrojó ingresos por US$ 283 millones, más del 40% de las ventas, con una leve alza de 0,4% en la que incidió el aumento de 10% en jurel congelado. Así, Blumar reportó un alza de 15% en sus ingresos consolidados a US$ 712,8 millones, mientras que la utilidad neta se elevó 1% a US$ 18 millones, principalmente por la recuperación del negocio acuícola, que en el ejercicio anterior fue afectado por condiciones como un bloom de algas. “La diversificación de Blumar, tanto por especies como por la relevancia de su negocio salmonero, contribuye a mitigar parcialmente el impacto de una menor actividad en el segmento pesquero, otorgándole una mayor capacidad para enfrentar fluctuaciones”, indicó Del Basto.

Sin embargo, el negocio acuícola de Blumar sufrió un revés en el primer trimestre de 2026, con ventas de salmón atlántico que cayeron un 35%, mayoritariamente por el arancel impuesto por Estados Unidos, su principal mercado, que capta el 50% de los envíos.

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El reto del fraccionamiento

Mientras las expectativas están puestas en la factibilidad de remontar en capturas, Paloma Iturrieta recordó que el sector también enfrenta un desafío regulatorio estructural a propósito de la Ley de Fraccionamiento, que redujo la participación industrial en la cuota de jurel y traspasó una mayor proporción al rubro artesanal, aumentando la dependencia de compra por parte de las empresas.

Ante las exigentes condiciones para la operación pesquera por la menor disponibilidad de jurel durante los últimos meses, sumado a los marcos regulatorio, laboral y tributario "muy rígidos, con impuestos específicos que se pagan a todo evento”, fuentes de la industria recuerdan que Blumar viene implementando desde 2024 el Proyecto Faro, programa de optimización que "ha tenido buenos resultados con adecuaciones operacionales que han permitido respuestas más flexibles y eficientes ante situaciones circunstanciales propias de la pesca”, que sirve de base para afrontar los exigentes tiempos que vienen.