Singular versus BTG Pactual: la carrera por los ETF que recién comienza

En una industria que duplicó su tamaño durante el 2025, y que es ampliamente dominada por Singular, ahora BTG ingresó con fuerza. En los últimos ocho meses el banco brasileño lanzó cinco nuevos fondos y creó un equipo especializado en el área. Ambos coinciden en que el espacio de crecimiento es enorme y en que la competencia es con la industria más tradicional.

Una carrera por posicionarse en los fondos de inversión de bajo costo comenzó en la industria chilena. Los ETF (Exchange Traded Funds) nacieron hace más de tres décadas y se han vuelto populares en los mercados desarrollados. En Chile el primero surgió en 2013. La industria, hasta ahora, estaba dominada por Singular, la gestora que fundó un grupo de exejecutivos de Security en 2018 —Pablo Jaque, Luis Fernando Pérez, Magdalena Bernat y Diego Chomali— y a la que el reconocido fondo de activos alternativos Oaktree Capital Management entró en su propiedad en julio de 2019, adquiriendo un 20%.

Pero la calma con la que operaba Singular se puso en duda, al menos en términos de competencia. En menos de nueve meses BTG Pactual lanzó cinco fondos de inversión indexados y aumentó en un 50% la oferta de ETF disponible a nivel nacional, al tiempo que reestructuró su equipo para fortalecer el área. Fue Joaquín López Streeter quien asumió el mando en abril de este año, cuando el banco de origen brasileño lo nombró primer Head de ETF dedicado exclusivamente al mercado chileno, en coordinación directa con la matriz.

Durante los últimos años es cuando se ha acelerado el crecimiento de la industria. El año pasado, el patrimonio administrado por esta clase de fondos en el país casi se duplicó, pasando de $488 mil millones a $956 mil millones. Fue su tercer año consecutivo de crecimiento de doble dígito, tras un 2023 y 2024 con alzas del 26% y 74%, respectivamente.

Una industria que madura

A abril de 2026, la industria local de ETF supera el billón de pesos en activos totales: $1,06 billones, según datos propios de las gestoras compilados desde la CMF. Singular sigue dominando con amplitud, con $831.500 millones bajo administración y una participación de mercado del 78%.

Le sigue Itaú, con $179.500 millones y el 17% del mercado, a través de un único ETF que invierte en acciones locales —el banco fue el pionero en la industria y llegó a tener tres fondos antes de fusionarlos en 2024—. En el tercer lugar está BTG Pactual, con $52.200 millones y un 5% de participación.

Los números de BTG, aunque todavía modestos, revelan su intención. Al cierre de 2025, la firma administraba $23,9 miles de millones en ETF. En cuatro meses, ese patrimonio se más que duplicó, siendo su vehículo Renta Fija Chile Mediano Plazo, lanzado en agosto del año pasado, el responsable de buena parte de su crecimiento. Luego vino el ETF Total World Equities en octubre, el S&P 500 en enero de este año y, en febrero, los fondos Renta Fija Largo Plazo y Latam Equities fueron inscritos ante la CMF.

Singular, por su parte, ha estado lejos de quedarse quieto. Desde los $411.000 millones que administraba en 2024, creció a $725.000 millones al cierre de 2025 y hoy supera los $831.000 millones. Su parrilla actual incluye 11 fondos —desde S&P 500 y Nasdaq 100 hasta renta fija local de distintos plazos— y tiene en proceso de lanzamiento un ETF de acciones brasileñas que completaría una docena.

Con ocho años de trayectoria, el mayor recorrido de la firma fundada por los exSecurity les ha permitido consolidarse como el vehículo de referencia para los inversionistas locales, aunque reconocen que la llegada de nuevos actores era una cuestión de tiempo. "Respecto al ingreso de BTG, creemos que es una muy buena noticia para la industria chilena. Tener más actores siempre es positivo. Además, vemos esta movida como una validación muy importante del trabajo que hemos realizado durante estos años. La estructura que utilizaron en sus ETF es una copia fiel del modelo que desarrollamos en Singular", comentaron desde la empresa.

Una tendencia en ascenso

Los actores coinciden en que la industria chilena se está poniendo al día y en que el foco hacia adelante es abrir mercado más que competir entre ellos. Hay mucho espacio para seguir creciendo, aseguran.

Hoy la industria de ETF sigue representando menos del 1% del total de fondos, por lo que el verdadero competidor no son otros gestores de ETF, sino la industria tradicional de fondos mutuos. "Ese es el mercado que todavía domina las carteras locales con productos que muchas veces entregan la misma exposición, pero con estructuras mucho menos eficientes". "El espacio de crecimiento es enorme", apuntaron desde Singular.

El fenómeno no es exclusivo de Chile. El año pasado, los flujos globales de ETF alcanzaron un récord de US$1,5 billones, un alza de 32% que llevó los activos administrados totales a US$18,4 billones. En Estados Unidos, los ETF ya representan cerca del 35% del patrimonio total de la industria de fondos. En Chile, ese porcentaje es todavía marginal, aunque el proceso de transformación ya arrancó. "La industria de ETF en Chile está entrando en una fase de crecimiento más visible y estructural. En términos de flujos, la variación porcentual de los ETF supera a la de los fondos activos", señaló López.

El atractivo de los instrumentos es directo. En Chile, la Tasa Anual de Costos (TAC) promedio de un fondo activo de renta variable local es de 1,7%, frente al 0,36% de un ETF equivalente, una diferencia de casi cinco veces. A eso se suma un incentivo tributario que pocos instrumentos pueden igualar. Los ETF acceden al artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), que fija una tasa única del 10% sobre las ganancias de capital. En fondos mutuos tradicionales, esa tasa puede llegar hasta el 40%.

Por otro lado, el argumento de los gestores activos —que la selección cuidadosa de activos permite superar los retornos del índice de referencia— se ha puesto en tela de juicio, al menos en términos generales. En Chile, según cifras de RiskAmerica, durante la última década el 75% de los fondos activos de renta variable no logró superar el rendimiento del IPSA. El informe SPIVA de S&P Dow Jones Indices para América Latina confirma la tendencia: en el período de diez años a 2024, incluso el umbral de los gestores del primer cuartil en Chile quedó por debajo de su benchmark.

"El desafío más importante es seguir impulsando un cambio estructural en la forma en que las personas invierten en Chile, mostrándoles los beneficios que tienen los ETF. A medida que los inversionistas entiendan esas ventajas, creemos que el traspaso desde fondos mutuos hacia ETF será muy agresivo", comentaron desde Singular.

La carrera recién comienza. BTG alista un producto para invertir en acciones chilenas, mientras que el ETF Singular Brazil Equities comenzaría a operar la próxima semana. Ambas firmas esperan lanzar entre dos y tres productos adicionales durante el año.