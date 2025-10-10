Click acá para ir directamente al contenido
Tras compra de Virtus, Deloitte apunta a duplicar su tamaño en los próximos cinco años

Una etapa ambiciosa inicia la "Big Four" de la auditoría global en Chile con una arremetida en consultoría estratégica potenciada por el estreno el mes pasado de su filial Monitor, cuya base son los socios y equipos provenientes de la firma creada por Gonzalo y Marcelo Larraguibel.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 12:34 hrs.

Deloitte Jorge Isla Big Four Auditoras
