Guía de ocio: Una comedia romántica para recordar a Diane Keaton

Arquitectura y pensamiento

Este miércoles 22 de octubre tendrá lugar la segunda sesión del ciclo “El Sentido de la Forma Moderna”, organizado por la iniciativa Futuros Posibles del Centro de Estudios Públicos (CEP) en conjunto con la Baukunst Academy y la Fundación de Arquitectura Frágil. En esta ocasión los invitados son el dúo de artistas y arquitectos Beka & Lemoin.





Ila Bêka y Louise Lemoine abordarán la arquitectura moderna de la mano de su documental Moriyama-San. En el encuentro también participarán los arquitectos Smiljan Radic -que la próxima semana inaugura la muestra Tiras de prueba en el MNBA- y Enrique Walker.



El ciclo, que cuenta con la curatoría de los arquitectos y directores de la Baukunst Academy, Mathias Klotz e Iñaki Volante, continuará el miércoles 29 de octubre con la charla “Arquitectura y vanguardias artísticas” junto a la investigadora y curadora, Isabel García.



El programa cierra el 6 de noviembre con “Arquitectura contemporánea en Chile”, una conversación con Loreto Lyon, decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián. La entrada es liberada previa inscripción (puedes hacerlo aquí). Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia.



El Día de los Cerros abre caminos a la naturaleza







Este domingo la Fundación Cerros Isla celebra la quinta edición del Día de los Cerros. Más de 60 cerros a lo largo del país se transforman en escenarios de encuentro, cultura y naturaleza con 100 actividades gratuitas. Bajo el lema “Abriendo caminos a la naturaleza”, esta nueva fecha pone especial énfasis en la inclusión y accesibilidad con caminatas adaptadas.



Algunas experiencias recomendadas para toda la familia son la Ruta de las Flores en el Cerro Calán, el Trekking familiar en Punta Mocha, los Guardianes del Valle en Yerba Loca, el Teatro en el Cerro en San Francisco de Curimón y la excursión Los Tesoros de La Giganta en Panquehue. Toda la información en www.diadeloscerros.cl



Para disfrutar a Diane Keaton

El fin de semana pasado el mundo se entristeció con la muerte de Diane Keaton y aunque en las plataformas de streaming no son demasiado los títulos que se pueden encontrar sin pago extra mediante, en Prime Video hay una comedia romántica entretenida y liviana con la actriz como protagonista.



En Hampstead (2017) Keaton es una viuda estadounidense que vive en un suburbio londinense y conoce a un hombre algo huraño, interpretado por Brendan Gleeson, que se empecina en habitar una rústica casa en medio del parque que un proyecto inmobiliario pretende demoler. La trama no es fascinante, pero da la oportunidad de ver a la encantadora dupla de actores desplegando química y humor.